РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что национальная команда точно не будет играть матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в Польше.

Украинская ассоциация сейчас находится в поиске арены и страны, где «сине-желтые» смогут сыграть против Швеции и, вероятно, против польской команды, если удастся пробиться в финал.

«Я думаю, что мы против Польши не будем играть в Польше, если пройдем Швецию. Это 100%. Это ненормально. Сейчас мы выбираем, где будем проводить эти матчи. Мы только вчера узнали соперника.

Однако это не будет в Польше. Обе игры. Это домашние матчи, вы знаете, какая сейчас логистика, мы не собираемся постоянно переезжать. Я считаю, что мы должны выбрать какую-то страну, какой-то стадион и провести там оба матча», – сообщил Ребров.

Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.

Финальный матч «сине-желтых» состоится 31 марта тоже на условно домашнем стадионе, если команда одолеет Швецию.