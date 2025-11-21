Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 15:15 | Обновлено 21 ноября 2025, 15:34
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»

Наставник сборной Украины прокомментировал выбор места проведения матчей квалификации ЧМ-2026

21 ноября 2025, 15:15 | Обновлено 21 ноября 2025, 15:34
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что национальная команда точно не будет играть матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в Польше.

Украинская ассоциация сейчас находится в поиске арены и страны, где «сине-желтые» смогут сыграть против Швеции и, вероятно, против польской команды, если удастся пробиться в финал.

«Я думаю, что мы против Польши не будем играть в Польше, если пройдем Швецию. Это 100%. Это ненормально. Сейчас мы выбираем, где будем проводить эти матчи. Мы только вчера узнали соперника.

Однако это не будет в Польше. Обе игры. Это домашние матчи, вы знаете, какая сейчас логистика, мы не собираемся постоянно переезжать. Я считаю, что мы должны выбрать какую-то страну, какой-то стадион и провести там оба матча», – сообщил Ребров.

Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.

Финальный матч «сине-желтых» состоится 31 марта тоже на условно домашнем стадионе, если команда одолеет Швецию.

По теме:
Ребров – о матче со Швецией: «Нужно выбрать тех, кто будет играть в марте»
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров жеребьевка чемпионата мира
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
8number
Це досить грамотно, навіть з уст Реброва. І грати потрібно не в континентальній Європі. Чого ми завжди там граємо? Туреччина 🇹🇷 наше все. На останній випадок Японія 🇯🇵 також вільна і також сприйме нас з обіймами і багато японців прийде на матч, більшість з яких вболівати за нас. 👍
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
поляков примем на волыне весной
Ответить
+1
fifa2020
Значить і перший в Польщі не проводіть, якщо пройдем шведів то ми вже будем  адаптовані до поля і стадіону плюс не треба буде на дорогу час і сили витрачати! 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Lopez Nieto
А что по этому поводу думает Албания?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Istm
може доречно спочатку спробувати обіграти Швецію?
Ответить
0
New Zealander
Писали що є ще варіант грати в Польші але на правах господарів запускати лише певну обмежену  кількість польських вболівальників. Наприклад 90 відсотків наших і 10 їхніх. Я так розумію що від цього варіанту теж відмовились? 
Ответить
0
Lulinnha
Хочется в Испании Реброву. А Шеве в Лондоне.... 
Ответить
0
romario1501
Так як Україна може бути господарем поля в двох матчах, то грати потрібно десь подальше, можна навіть і в Канаді)))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Yevginarius
чудо, спочатку Швецію пройди, автобусний фізрук, потім розказуй
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Dexter
В Чехії🍻
Ответить
0
Momento
Печаль, не похоже, что мы пройдем Швецию, если Ребров уже собирается играть против Польши
Ответить
-2
Battersea
Но играли же в Уэльсе против Уэльса и в Шотландии против Шотландии.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
