Поиздевались. Марсель выиграл в матче с шестью голами и возглавил Лигу 1

21 ноября стартовал 13-й тур чемпионата Франции между клубами «Ницца» и «Марсель».

Местом проведения матча стала арена «Альянц Ривьера» в Ницце.

«Марсель» в достаточно эмоциональном противостоянии одержал разгромную победу со счетом 5:1. За гостей забивали Пьер-Эмерик Обамеянг, Тимоти Веа, Игорь Пайшао и дважды Мейсон Гринвуд.

В конце поединка главный арбитр даже приостановил матч – причиной стали фанаты хозяев, которые разожгли файера на трибуне.

После этого матча «Марсель» обошел ПСЖ в турнирной таблице и оказался на вершине Лиги 1 (28 баллов). «Ницца» пока девятая (17 очков).

Лига 1. 13-й тур, 21 ноября

«Ницца» – «Марсель» – 1:5

Голы: Чо, 63 – Обамеянг, 11, Гринвуд, 33, 53, Веа, 58, Пайшао, 74

Фотогалерея матча: