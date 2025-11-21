Поиздевались. Марсель выиграл в матче с шестью голами и возглавил Лигу 1

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Ницца
21.11.2025 21:45 – FT 1 : 5
Марсель
Франция
21 ноября 2025, 23:44 | Обновлено 22 ноября 2025, 00:25
«Олимпийцы» пристыдили «Ниццу» на их же поле

Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября стартовал 13-й тур чемпионата Франции между клубами «Ницца» и «Марсель».

Местом проведения матча стала арена «Альянц Ривьера» в Ницце.

«Марсель» в достаточно эмоциональном противостоянии одержал разгромную победу со счетом 5:1. За гостей забивали Пьер-Эмерик Обамеянг, Тимоти Веа, Игорь Пайшао и дважды Мейсон Гринвуд.

В конце поединка главный арбитр даже приостановил матч – причиной стали фанаты хозяев, которые разожгли файера на трибуне.

После этого матча «Марсель» обошел ПСЖ в турнирной таблице и оказался на вершине Лиги 1 (28 баллов). «Ницца» пока девятая (17 очков).

Лига 1. 13-й тур, 21 ноября

«Ницца» – «Марсель» – 1:5

Голы: Чо, 63 – Обамеянг, 11, Гринвуд, 33, 53, Веа, 58, Пайшао, 74

Фотогалерея матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед-Али Чо (Ницца), асcист Софьян Диоп.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Леонардо Балерди.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Бенжамен Павар.
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ницца Марсель Мейсон Гринвуд Тимоти Веа Пьер-Эмерик Обамеянг Игор Пайшао
