ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб получил наказание после матча с Шахтером

23 октября 2025 года состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги конференций 2025/26 между донецким Шахтером и варшавской Легией.

Встреча прошла в Кракове и завершилась поражением горняков со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спустя почти месяц после поединка УЕФА решил наказать Легию за «сообщения, не соответствующие духу спортивного события» перед встречей с Шахтером.

Варшавский клуб получил штраф в размере 25 тысяч евро.