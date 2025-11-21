Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб получил наказание после матча с Шахтером

Легию оштрафовали на 25 тысяч евро

4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября 2025 года состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги конференций 2025/26 между донецким Шахтером и варшавской Легией.

Встреча прошла в Кракове и завершилась поражением горняков со счетом 1:2.

Спустя почти месяц после поединка УЕФА решил наказать Легию за «сообщения, не соответствующие духу спортивного события» перед встречей с Шахтером.

Варшавский клуб получил штраф в размере 25 тысяч евро.

Легия Варшава Шахтер Донецк Шахтер - Легия суд штрафы болельщики фанаты зрители Лига конференций
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
