Лига конференций21 ноября 2025, 18:08 |
1423
4
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб получил наказание после матча с Шахтером
Легию оштрафовали на 25 тысяч евро
23 октября 2025 года состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги конференций 2025/26 между донецким Шахтером и варшавской Легией.
Встреча прошла в Кракове и завершилась поражением горняков со счетом 1:2.
Спустя почти месяц после поединка УЕФА решил наказать Легию за «сообщения, не соответствующие духу спортивного события» перед встречей с Шахтером.
Варшавский клуб получил штраф в размере 25 тысяч евро.
копійки. Чи то - гроші.
А що було? Я не слідкую за Шахтарем і не знаю про що йдеться.
