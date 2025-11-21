Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией

Как стало известно Sport.ua, одним из вариантов, где национальная сборная Украины может провести домашний матч раунда плей-офф квалификации ЧМ-2026, является испанский город Мурсия. Он фартовый для подопечных Сергея Реброва – в этом году они побеждали здесь в Лиге наций бельгийцев.

В случае победы в конце марта над скандинавами в Мурсии можно будет принять и финал плей-офф с победителем пары Польша – Албания. Это позволило бы избежать проблем с логистикой, восстановлением и качественно подготовиться к решающим противостояниям.

По имеющейся информации, также рассматриваются варианты с проведением этих матчей в Германии и Молдове, но последнее слово в этом вопросе будет за Сергеем Ребровым.

Украина проведет полуфинальный матч 26 марта. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания 31 марта.