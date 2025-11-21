Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 19:59 | Обновлено 21 ноября 2025, 20:12
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией

Обсуждаются Испания, Германия и даже Молдова

Как стало известно Sport.ua, одним из вариантов, где национальная сборная Украины может провести домашний матч раунда плей-офф квалификации ЧМ-2026, является испанский город Мурсия. Он фартовый для подопечных Сергея Реброва – в этом году они побеждали здесь в Лиге наций бельгийцев.

В случае победы в конце марта над скандинавами в Мурсии можно будет принять и финал плей-офф с победителем пары Польша – Албания. Это позволило бы избежать проблем с логистикой, восстановлением и качественно подготовиться к решающим противостояниям.

По имеющейся информации, также рассматриваются варианты с проведением этих матчей в Германии и Молдове, но последнее слово в этом вопросе будет за Сергеем Ребровым.

Украина проведет полуфинальный матч 26 марта. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания 31 марта.

Комментарии 4
ViAn
Я думаю, що на 50% матч буде в Києві. І треба в це вірити.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Ребров обирай Молдову. Найкращий варіант
Ответить
0
Andromed
Ну не знаю, краще все ж таки Польща, як ніяк ближче до України 
Ответить
-2
