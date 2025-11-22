Справились без Трубина и Судакова. Бенфика прошла до следующего этапа Кубка

21 ноября «Бенфика» встретилась с командой «Атлетику» из третьей лиги Португалии в 1/16 финала Кубка Португалии.

Матч состоялся на арене «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне.

Хозяева держали свои ворота на замке большую часть матча, но отыграть на ноль им так и не удалось.

«Орлы» дожали соперника в последних 15-ти минутах и ​​забили два мяча, которые принесли победу – 2:0.

Украинские футболисты «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков провели весь матч на скамейке запасных.

Кубок Португалии. 1/16 финала, 21 ноября

«Атлетику» – «Бенфика» – 0:2

Голы: Риос, 73, Павлидис, 77 (пен.)