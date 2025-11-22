Справились без Трубина и Судакова. Бенфика прошла до следующего этапа Кубка
«Орлы» спокойно переиграли клуб из третьей лиги – «Атлетику»
21 ноября «Бенфика» встретилась с командой «Атлетику» из третьей лиги Португалии в 1/16 финала Кубка Португалии.
Матч состоялся на арене «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне.
Хозяева держали свои ворота на замке большую часть матча, но отыграть на ноль им так и не удалось.
«Орлы» дожали соперника в последних 15-ти минутах и забили два мяча, которые принесли победу – 2:0.
Украинские футболисты «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков провели весь матч на скамейке запасных.
Кубок Португалии. 1/16 финала, 21 ноября
«Атлетику» – «Бенфика» – 0:2
Голы: Риос, 73, Павлидис, 77 (пен.)
🦅 Vitória no #ACPSLB!#TaçadePortugal pic.twitter.com/5NfaXwxUwp— SL Benfica (@SLBenfica) November 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола
Стефан Петтерссон сообщил УАФ о возможности проведения поединка в Швеции