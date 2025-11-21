Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ исключила клуб из участников чемпионата Украины
Украина. Вторая лига
21 ноября 2025, 17:32 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:41
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ исключила клуб из участников чемпионата Украины

Лесное дважды не явилось на матчи

ФК Лесное

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил об исключении из состава участников Второй лиги клуба Лесное.

Команда второй раз не явилась на матч чемпионата Украины из-за финансовых проблем, что автоматические означает, что Лесное не продолжит участвовать в сезоне.

Соперники получили победы со счетом 3:0, а Лесное еще обязали заплатить штраф 50 тысяч гривен.

Команда пропустила матчи с Ужгородом и Вильхивцями.

В составе Лесного чемпионат начинали экс-игроки сборной Украины Денис Гармаш и Сергей Рыбалка. По итогам 16 матчей команда занимала 5-е место в группе A.

