ОФИЦИАЛЬНО. УАФ исключила клуб из участников чемпионата Украины
Лесное дважды не явилось на матчи
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил об исключении из состава участников Второй лиги клуба Лесное.
Команда второй раз не явилась на матч чемпионата Украины из-за финансовых проблем, что автоматические означает, что Лесное не продолжит участвовать в сезоне.
Соперники получили победы со счетом 3:0, а Лесное еще обязали заплатить штраф 50 тысяч гривен.
Команда пропустила матчи с Ужгородом и Вильхивцями.
В составе Лесного чемпионат начинали экс-игроки сборной Украины Денис Гармаш и Сергей Рыбалка. По итогам 16 матчей команда занимала 5-е место в группе A.
