Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране

Рано утром 19 ноября по киевскому времени в мировом футболе произошло весьма любопытное событие – на чемпионат мира по футболу сумела квалифицироваться сборная Гаити. Причем «гренадерам» удалось это сделать впервые за более чем полвека, так как в последний (и единственный) раз гаитяне играли на мундиале в 1974 году, когда угодили в «группу смерти» с Польшей, Аргентиной и Италией, прогнозируемо заняв в ней последнее место и не сумев набрать ни одного очка (разница мячей составила 2:14, причем забить «гренадеры» сумели по одному разу в ворота аргентинцев и итальянцев, а вот полякам проиграли наиболее разгромно и в сухую – 0:7).

Со стороны выход сборной Гаити на ЧМ-2026 кажется очередным «банальным подвигом» вроде того, который уже смогли сотворить национальные команды Кюрасао или Кабо-Верде, но… На самом деле, история квалификации «гренадеров» на мундиаль в США, Канаду и Мексику куда более сложная, прежде всего, даже чисто в психологическом плане. Чтобы понять это, достаточно было увидеть первые кадры того, как праздновали выход на ЧМ-2026 футболисты гаитянской сборной вместе со своими болельщиками. Делали они это на стадионе в Кюрасао, где обрели временное убежище, не имея возможности проводить домашние матчи в родной стране, живущей в атмосфере военных действий и террора…

В 800 километрах от Виллемстада, где проходил поединок между сборными Гаити и Никарагуа, болельщики «гренадеров», находясь на родине, вышли на улицы, забыв на какое-то время об ужасе происходящего вокруг. Атмосфера единства и гордости за своих футболистов на какое-то время, казалось бы, захлестнула всю нацию, которая просто хотела отпраздновать успех своих футболистов, большая часть которых давно, а некоторые и вообще никогда, не ступали на родную землю.

Никогда не был на Гаити и тот, кто помог «гренадерам» вернуться на чемпионат мира – главный тренер этой команды. 52-летний француз Себастьен Минье был назначен коучем национальной команды Гаити 8 марта 2024 года. До этого он немало поколесил по миру, работая с различными клубами и сборными во Франции, Омане, ДР Конго, Того, Кении, Экваториальной Гвинее, Камеруне. Где-то Минье был ассистентом главного тренера, где-то – полноценным наставником. Но нигде ранее, до опыта на Гаити, француз однозначно не сталкивался с такими условиями, являющимися элементом нормальности для нынешних «гренадеров».

«Мне передавали информацию о футболистах по телефону, поэтому я управлял командой исключительно удаленно», – признался Минье.

Другого выбора у француза банально не было, так как играть в футбол на Гаити нынче просто невозможно. С 2021 года, когда в стране разгорелась война банд, быстро поглотившая столицу государства Порт-о-Пренс, «гренадеры» вынужденно проводят свои номинально домашние матчи в других странах. Их домашний стадион был захвачен преступными группировками, которые превратили его, как передают те, кому удалось побывать в этой стране, в «крепость ужаса», где футболом больше не пахнет, а само сооружение является не спортивным, а военным объектом.

Из-за военных действий и насилия более миллиона гаитян были вынуждены покинуть страну, бежав оттуда в поисках лучшей жизни и часто натыкаясь на антимиграционные стены, выстроенные правительствами Соединенных Штатов Америки и Доминиканской Республики – ближайшими наиболее благополучными соседями Гаити. Поэтому совсем неудивительно, что несколько дней назад гаитяне так искренне радовались футбольным успехам своей национальной команды, забыв хоть на небольшое время о той «бесконечной истории ужасов» – характеристике, фигурировавшей в отчетах официальных лиц ООН, описывающих ситуацию, сложившуюся в последние четыре года на Гаити.

Qué bonito es que un país tan sacudido como lo es Haití tenga ni que sea un pequeño respiro de paz y celebración gracias al fútbol ⚽️🇭🇹❤️pic.twitter.com/9V6Ij9bjLu — El Atlas de Brazalete (@AtlasBrazalete) November 20, 2025

В последний раз, по состоянию на текущий момент, национальная сборная Гаити по футболу проводила домашний матч на родном стадионе в марте 2021 года. Это был поединок против команды Белиза, который был омрачен скандалами и напряженной атмосферой еще до своего начала. Дело в том, что автобус с гостями в какой-то момент оказался полностью окружен вооруженными людьми, действия которых было крайне тяжело предсказать. Столкнувшись с этим, футболисты сборной Белиза отказались от предматчевых активностей, не вышли на тренировку, предпочтя отсидеться до начала игры в отеле и не покидать его аж до момента выезда на матч. Проиграв «гренадерам» со счетом 0:2, национальная команда Белиза почти мгновенно погрузилась в автобус, прибыла в аэропорт и оперативно покинула территорию Гаити.

С тех пор ситуация лишь накалялась и усугублялась. В ноябре 2024 года вооруженные банды принялись обстреливать приземляющиеся самолеты, фактически отрезав Гаити от всего остального мира. В этом аду до сих пор живет немало гражданских, в том числе и родственники нынешних игроков национальной сборной. Например, 21-летний Луисиус Дидсон, забитый мяч которого фактически и стал решающим для Гаити в аспекте выхода на ЧМ-2026, принеся победу над Никарагуа, выходил на поле, продолжая думать о своей семье, все еще живущей на Гаити, хотя сам Дидсон покинул страну еще более семи лет назад, успев поиграть за «Хобро» и «Оденсе» в Дании, а с лета нынешнего года выступает за «Даллас» в североамериканской MLS.

«Люди бегут с Гаити, там почти все закрыто, продолжающееся насилие безумно», – заявил Дидсон, призвав мировое сообщество помочь положить этому ужасу конец.

Слова Дидсона не являются случайностью. Как пишет зарубежная пресса, среди игроков национальной сборной Гаити витает идея выступить с мирной речью, воспользовавшись фактом попадания на ЧМ-2026 и повышенным вниманием к «гренадерам». Мир и спокойная жизнь на Гаити – это куда большая мечта для тамошних футболистов, нежели возможность впервые за 52 года сыграть на чемпионате мира.

Футболистов «гренадеров» воодушевляет пример Дидье Дрогба, который в 2005 году взял в руки микрофон, встал на колени в раздевалке и, будучи в прямом эфире ряда телеканалов, произнес речь, буквально умоляя о прекращении огня в его стране. И это сработло: каким-то чудом футбол помог остановить, пусть и временно, гражданскую войну в Кот-д'Ивуаре, расколовшую страну на мусульманский север и христианский юг.

Поэтому сейчас гаитяне ищут такую же «магию», ту силу, которая выходит далеко за рамки игры в футбол. В конечном итоге, в этом, пожалуй, и заключается истинная суть чемпионата мира: он не только служит для того, чтобы приносить футболистам трофеи, а целым народам – радость и счастье, но безусловно необходим и важен, чтобы подсвечивать уголки земного шара, охваченные сегодня настоящей тьмой и нуждающиеся в помощи…

Справка из Википедии:

Война банд на Гаити – вооруженный конфликт на территории Гаити между различными бандами и правительственными войсками, начавшийся 7 июля 2021. Война началась с убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. 2 октября 2023 года была одобрена резолюция 2699 Совета Безопасности ООН, разрешающая проведение «многонациональной миссии по поддержке безопасности» под руководством Кении на Гаити. До 2024 года война велась между двумя основными группировками и их союзниками: «Революционными силами G9 и их союзниками» (FRG9 или G9) и «G-pep». Однако в феврале 2024-го две враждующие банды сформировали коалицию «Viv Ansanm», выступившую против правительства и миссии ООН.

В марте 2024 года по столице Гаити Порт-о-Пренсу прокатилась волна бандитского насилия, целью которой было добиться отставки исполняющего обязанности премьер-министра Ариэля Анри. Это привело к штурму двух тюрем и освобождению тысяч заключенных. Эти и последующие нападения на различные государственные учреждения вынудили правительство Гаити объявить чрезвычайное положение и ввести комендантский час. В конечном итоге Анри ушел в отставку, а его место занял Гарри Кониль.

По состоянию на 11 июня 2025 года, около 1,3 миллиона людей стали беженцами по причине военного конфликта и около 20 тысяч людей погибло.