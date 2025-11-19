Историческая квалификация для Кюрасао, возвращение Гаити и Панамы

В Северной Америке состоялись матчи квалификации чемпионата мира.

Все поединки стартовали в 03:00 по Киеву.

Группа A:

Гватемала дома одолела Суринам со счетом 3:1

Панама разгромила Сальвадор – 3:0.

Группа B:

Ямайка и Кюрасао сыграли вничью

Тринидад и Тобаго одолел Бермуды.

Группа C:

Коста-Рика и Гондурас выдали нулевую ничью

Гаити дома справился с Никарагуа.

По итогам этих матчей три команды квалифицировались на мундиаль:

Для Панамы эта поездка станет второй в истории. Первая была в 2018 году.

Кюрасао благодаря ничьей с Ямайкой впервые в истории сыграет на мундиале.

Гаити впервые с 1974 года выступит на мировом первенстве.

Квалификация чемпионата мира. Северная Америка.

Группа A:

Гватемала – Суринам – 3:1

Голы: Лом, 49, Эскобар, 57, Сантис, 65 – Самайоа, 90+3

Панама – Сальвадор – 3:0

Голы: Блэкман, 17, Дэвис, 45+4, Родригес, 85

Группа B:

Ямайка – Кюрасао – 0:0

Удаление: Расселс, 89

Тринидад и Тобаго – Бермуды – 2:1

Голы: Хенри, 9, Джеймс, 66 – Такер, 60

Группа C:

Коста-Рика – Гондурас – 0:0

Гаити – Никарагуа – 2:0

Голы: Дидсон, 9, Провиденсе, 45+1