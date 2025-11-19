Историческая квалификация для Кюрасао, возвращение Гаити и Панамы
Еще три команды квалифицировались на мундиаль в США, Мексике и Канаде
В Северной Америке состоялись матчи квалификации чемпионата мира.
Все поединки стартовали в 03:00 по Киеву.
Группа A:
- Гватемала дома одолела Суринам со счетом 3:1
- Панама разгромила Сальвадор – 3:0.
Группа B:
- Ямайка и Кюрасао сыграли вничью
- Тринидад и Тобаго одолел Бермуды.
Группа C:
- Коста-Рика и Гондурас выдали нулевую ничью
- Гаити дома справился с Никарагуа.
По итогам этих матчей три команды квалифицировались на мундиаль:
- Для Панамы эта поездка станет второй в истории. Первая была в 2018 году.
- Кюрасао благодаря ничьей с Ямайкой впервые в истории сыграет на мундиале.
- Гаити впервые с 1974 года выступит на мировом первенстве.
Квалификация чемпионата мира. Северная Америка.
Группа A:
Гватемала – Суринам – 3:1
Голы: Лом, 49, Эскобар, 57, Сантис, 65 – Самайоа, 90+3
Панама – Сальвадор – 3:0
Голы: Блэкман, 17, Дэвис, 45+4, Родригес, 85
Группа B:
Ямайка – Кюрасао – 0:0
Удаление: Расселс, 89
Тринидад и Тобаго – Бермуды – 2:1
Голы: Хенри, 9, Джеймс, 66 – Такер, 60
Группа C:
Коста-Рика – Гондурас – 0:0
Гаити – Никарагуа – 2:0
Голы: Дидсон, 9, Провиденсе, 45+1
