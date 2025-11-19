Корзина для сборной, победа украинок в баскетболе, юниоры – в элит-раунде
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 ноября.
1А. Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
1B. Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Завершены отборочные раунды на каждом из континентов: в марте состоятся матчи плей-офф
2А. Сенсация без мотивации. Сборные Испании и Турции сыграли вничью
Сборная Испании не сумела завершить квалификацию со стопроцентным результатом
2B. Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Суперматч с шестью голам и удалением завершился со счетом 4:2 в пользу шотландцев
2C. Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Состоялись два матча отбора на мундиаль
2D. Бельгия отправляется на мундиаль, Уэльс уничтожил Северную Македонию
В группе J состоялось два матча
2E. Швейцария получила путевку на ЧМ, Швеция заработала первые очки с Поттером
В группе B состоялось два матча квалификации чемпионата мира
2F. Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии
Грузины уступили соперникам со счетом 1:2 в матче последнего тура отборочной группы E
3A. Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф
Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Новая Каледония и Суринам имеют шанс попасть на мундиаль
3B. Итоговые таблицы отбора КОНКАКАФ: Кюрасао, Гаити и Панама вышли на ЧМ-2026
В ночь на 19 ноября завершились отборочные матчи в Северной и Центральной Америке
3C. Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Команда Кюрасао выиграла отборочную группу B в зоне Северной и Центральной Америки
4. Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Сине-желтые отгрузили три мяча в ворота сверстников из Словакии
5A. «Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Андрей опроверг слухи о своем нежелании играть за национальную команду
5B. Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Нежелание приезжать в сборную без гарантий места в основе – это уже очевидный перебор…
6. Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
11 из 12 украинских баскетболисток отметились набранными очками в матче
7A. Стало известно, когда Лесное сможет вернуться в ПФЛ
В дальнейшем в таблице команде будут начисляться технические поражения
7B. Шедевр Ракицкого, ничья Буковины и голевое шоу Левого Берега
Состоялись поединки 16-го тура Первой лиги
8. Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей
9. Франция и Бельгия определили первого полуфиналиста Кубка Дэвиса 2025
Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс принесли бельгийцам победу со счетом 2:0
10А. Шумахер + еще четыре. 5 легенд Формулы-1, которые сделали Феррари великой
Скудерия отметила свое 96-летие. Благодаря каким пилотам она обрела такое величие за это время?
10B. «Долги надо возвращать». Экс-игрок Зари – о выходе Украины в плей-офф
Эксклюзивное интервью Максима Белого для Sport.ua
