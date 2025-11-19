Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 ноября 2025, 10:45
Корзина для сборной, победа украинок в баскетболе, юниоры – в элит-раунде

Главные новости за 18 ноября на Sport.ua

Корзина для сборной, победа украинок в баскетболе, юниоры – в элит-раунде
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 ноября.

1А. Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

1B. Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Завершены отборочные раунды на каждом из континентов: в марте состоятся матчи плей-офф

2А. Сенсация без мотивации. Сборные Испании и Турции сыграли вничью
Сборная Испании не сумела завершить квалификацию со стопроцентным результатом

2B. Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Суперматч с шестью голам и удалением завершился со счетом 4:2 в пользу шотландцев

2C. Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Состоялись два матча отбора на мундиаль

2D. Бельгия отправляется на мундиаль, Уэльс уничтожил Северную Македонию
В группе J состоялось два матча

2E. Швейцария получила путевку на ЧМ, Швеция заработала первые очки с Поттером
В группе B состоялось два матча квалификации чемпионата мира

2F. Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии
Грузины уступили соперникам со счетом 1:2 в матче последнего тура отборочной группы E

3A. Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф
Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Новая Каледония и Суринам имеют шанс попасть на мундиаль

3B. Итоговые таблицы отбора КОНКАКАФ: Кюрасао, Гаити и Панама вышли на ЧМ-2026
В ночь на 19 ноября завершились отборочные матчи в Северной и Центральной Америке

3C. Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Команда Кюрасао выиграла отборочную группу B в зоне Северной и Центральной Америки

4. Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Сине-желтые отгрузили три мяча в ворота сверстников из Словакии

5A. «Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Андрей опроверг слухи о своем нежелании играть за национальную команду

5B. Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Нежелание приезжать в сборную без гарантий места в основе – это уже очевидный перебор…

6. Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
11 из 12 украинских баскетболисток отметились набранными очками в матче

7A. Стало известно, когда Лесное сможет вернуться в ПФЛ
В дальнейшем в таблице команде будут начисляться технические поражения

7B. Шедевр Ракицкого, ничья Буковины и голевое шоу Левого Берега
Состоялись поединки 16-го тура Первой лиги

8. Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

9. Франция и Бельгия определили первого полуфиналиста Кубка Дэвиса 2025
Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс принесли бельгийцам победу со счетом 2:0

10А. Шумахер + еще четыре. 5 легенд Формулы-1, которые сделали Феррари великой
Скудерия отметила свое 96-летие. Благодаря каким пилотам она обрела такое величие за это время?

10B. «Долги надо возвращать». Экс-игрок Зари – о выходе Украины в плей-офф
Эксклюзивное интервью Максима Белого для Sport.ua

главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
