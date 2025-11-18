Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, когда Лесное сможет вернуться в ПФЛ
Украина. Вторая лига
Стало известно, когда Лесное сможет вернуться в ПФЛ

В дальнейшем в таблице команде будут начисляться технические поражения

ФК Лесное

После второго не явления в группе «А» Второй лиги футболисты «Лесного» автоматически прекратили свои выступления под эгидой ПФЛ.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua дал оценку ситуации после снятия «Лесного» со второлигового первенства Украины.

«Поскольку «Лесное» успело отыграть 50 процентов календарных матчей, то организаторам не придется вносить какие-то корректировки в турнирную таблицу. Только в следующих поединках «Лесному» будет засчитываться техническое поражение.

Согласно решению Конференции ПФЛ, если во время текущего сезона команда прекращает досрочно участие в первенстве и теряет статус профессиональной, то она не сможет выступать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона».

Ранее спортивный директор ФК «Лесное» высказался о будущем клуба после не явления на последний матч против «Вильховцев».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
