Стало известно, когда Лесное сможет вернуться в ПФЛ

После второго не явления в группе «А» Второй лиги футболисты «Лесного» автоматически прекратили свои выступления под эгидой ПФЛ.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua дал оценку ситуации после снятия «Лесного» со второлигового первенства Украины.

«Поскольку «Лесное» успело отыграть 50 процентов календарных матчей, то организаторам не придется вносить какие-то корректировки в турнирную таблицу. Только в следующих поединках «Лесному» будет засчитываться техническое поражение. Согласно решению Конференции ПФЛ, если во время текущего сезона команда прекращает досрочно участие в первенстве и теряет статус профессиональной, то она не сможет выступать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона».

