Спортдиректор заявил, что украинский клуб исключат из чемпионата Украины

Спортивный директор футбольного клуба «Лесное» Виктор Зелинский высказался о будущем клуба после неявки на последний матч против клуба «Вильхивцы».

– Правда ли, что сегодня «ФК Лесное» не прибыло на матч против клуба «Вильхивцы»?

– Да, правда.

– Что дальше планируете, ведь теперь клуб должны исключить из соревнований?

– Да, исключат из соревнований, договориться не получилось с «Вильхивцами», мы бы доиграли до зимы хотя бы, – сказал Зелинский.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Лесное» во второй раз не явилось на официальный матч, из-за чего будет снято с чемпионата Украины во Второй лиге.