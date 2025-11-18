Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спортдиректор заявил, что украинский клуб исключат из чемпионата Украины
Украина. Вторая лига
Зелинский – о будущем «Лесного»

ФК Лесное

Спортивный директор футбольного клуба «Лесное» Виктор Зелинский высказался о будущем клуба после неявки на последний матч против клуба «Вильхивцы».

– Правда ли, что сегодня «ФК Лесное» не прибыло на матч против клуба «Вильхивцы»?

– Да, правда.

– Что дальше планируете, ведь теперь клуб должны исключить из соревнований?

– Да, исключат из соревнований, договориться не получилось с «Вильхивцами», мы бы доиграли до зимы хотя бы, – сказал Зелинский.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Лесное» во второй раз не явилось на официальный матч, из-за чего будет снято с чемпионата Украины во Второй лиге.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
