Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2007 г. р. и моложе) разгромно выиграла и третий матч квалификационного раунда Евро-2026.

В начале турнира команда Дмитрия Михайленко уверенно победила Албанию (3:0), а во втором поединке обыграла Черногорию с таким же счётом (3:0). Эти две победы позволили сине-жёлтым досрочно гарантировать себе выход в элит-раунд, который состоится весной следующего года.

В заключительном матче группового этапа украинцы встретились со словаками, чтобы определить победителя группы. Состав украинской команды остался без изменений по сравнению с предыдущим матчем.

Первый тайм прошёл в острой борьбе, однако украинцы выглядели результативнее. Оба первых гола были забиты после стандартных положений. На 17-й минуте Дмитрий Богданов, замкнув угловой удар головой, отправил мяч в верхний угол ворот (1:0). На 33-й минуте Кирилл Дигтярь удвоил преимущество после подачи с углового, пробив головой с ближнего угла в перекладину (2:0).

В компенсированное время первого тайма Александр Каменский обыграл нескольких соперников и отдал пас на Богдана Попова. Форвард выиграл позицию, но защитник словаков срезал мяч в собственные ворота (3:0). Во втором тайме команды обменялись опасными атаками, однако счёт больше не изменился.

Сборная Украины U-19 одержала третью подряд сухую победу (3:0) и завершила групповой этап на первом месте с максимальным результатом (9 очков из 9). Элит-раунд отбора ЧЕ U-19 состоится весной 2026 года.

Евро-2026 U-19. Квалификационный раунд

Группа 5. 3-й тур, 18 ноября 2025. Албания

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3 (0:3)

Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог, 45 (автогол)

Словакия U-19: Заец, Турански, Маер, Балог (Лайчак, 82), Окал, Трелло (Влна, 89), Стручка (к), Бачик (Удварош, 46), Буковски (Ковачик, 46), Валько (Жулевич, 70), Лусале.

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (к), Малов, Каменский, Сорока (Фещенко, 80), Тютюнов (Бауманн, 72), Редушко (Губенко, 80), Богданов (Шерстюк, 90), Попов (Бойко, 46).

Предупреждения: Балог, 69, Лайчак, 84 – Дигтярь, 20, Бойко, 78.

Расписание матчей. Группа 5. Албания

1-й тур, 12.11.2025

13:00. Черногория – Словакия – 0:3 (Ррогожине)

15:00. Украина – Албания – 3:0 (Дуррес)

2-й тур, 15.11.2025

13:00. Украина – Черногория – 3:0 (Ррогожине)

15:00. Словакия – Албания – 0:0 (Дуррес)

3-й тур, 18.11.2025

15:00. Словакия – Украина – 0:3 (Ррогожине)

15:00. Албания – Черногория – 0:1 (Дуррес)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика