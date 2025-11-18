Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Евро U19
Словакия U19
18.11.2025 15:00 – FT 0 : 3
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
18 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:29
3689
5

Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше

Сине-желтые отгрузили три мяча в ворота сверстников из Словакии

18 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:29
3689
5 Comments
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2007 г. р. и моложе) разгромно выиграла и третий матч квалификационного раунда Евро-2026.

В начале турнира команда Дмитрия Михайленко уверенно победила Албанию (3:0), а во втором поединке обыграла Черногорию с таким же счётом (3:0). Эти две победы позволили сине-жёлтым досрочно гарантировать себе выход в элит-раунд, который состоится весной следующего года.

В заключительном матче группового этапа украинцы встретились со словаками, чтобы определить победителя группы. Состав украинской команды остался без изменений по сравнению с предыдущим матчем.

Первый тайм прошёл в острой борьбе, однако украинцы выглядели результативнее. Оба первых гола были забиты после стандартных положений. На 17-й минуте Дмитрий Богданов, замкнув угловой удар головой, отправил мяч в верхний угол ворот (1:0). На 33-й минуте Кирилл Дигтярь удвоил преимущество после подачи с углового, пробив головой с ближнего угла в перекладину (2:0).

В компенсированное время первого тайма Александр Каменский обыграл нескольких соперников и отдал пас на Богдана Попова. Форвард выиграл позицию, но защитник словаков срезал мяч в собственные ворота (3:0). Во втором тайме команды обменялись опасными атаками, однако счёт больше не изменился.

Сборная Украины U-19 одержала третью подряд сухую победу (3:0) и завершила групповой этап на первом месте с максимальным результатом (9 очков из 9). Элит-раунд отбора ЧЕ U-19 состоится весной 2026 года.

Евро-2026 U-19. Квалификационный раунд

Группа 5. 3-й тур, 18 ноября 2025. Албания

Словакия U-19 Украина U-19 0:3 (0:3)

Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог, 45 (автогол)

Словакия U-19: Заец, Турански, Маер, Балог (Лайчак, 82), Окал, Трелло (Влна, 89), Стручка (к), Бачик (Удварош, 46), Буковски (Ковачик, 46), Валько (Жулевич, 70), Лусале.

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (к), Малов, Каменский, Сорока (Фещенко, 80), Тютюнов (Бауманн, 72), Редушко (Губенко, 80), Богданов (Шерстюк, 90), Попов (Бойко, 46).

Предупреждения: Балог, 69, Лайчак, 84 – Дигтярь, 20, Бойко, 78.

Расписание матчей. Группа 5. Албания

1-й тур, 12.11.2025

  • 13:00. Черногория – Словакия – 0:3 (Ррогожине)
  • 15:00. Украина – Албания – 3:0 (Дуррес)

2-й тур, 15.11.2025

  • 13:00. Украина – Черногория – 3:0 (Ррогожине)
  • 15:00. Словакия – Албания – 0:0 (Дуррес)

3-й тур, 18.11.2025

  • 15:00. Словакия – Украина – 0:3 (Ррогожине)
  • 15:00. Албания – Черногория – 0:1 (Дуррес)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор
Словакия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав Украины U-19 на игру против Словакии U-19
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Словакия - Украина сборная Словакии по футболу U-19 Дмитрий Богданов Кирилл Дигтярь Александр Каменский Богдан Попов выбор редакции автогол видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Бокс | 17 ноября 2025, 22:08 16
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение

Украинец отказался от титула WBO, до статуса полноценного чемпиона повышен Уордли

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 10:47 12
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Футбол | 18.11.2025, 16:35
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Футбол | 18.11.2025, 17:21
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Биатлон | 17.11.2025, 22:41
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Просто бомба, максимум очок, жодного пропущеного, молодці!
Ответить
+6
adidas777
Ось це збірна, за яку бере гордість! 
А не те посміховисько, яке зробив з U-21 Мельгоса
Ответить
+3
Falko
Я тут читав, що Михайленко - фізрук, а от Мельгоса... Тепер бачу навпаки.
Ответить
0
Igor
Жодного голу не пропустили, в суху виграли. Жодної нічиєї і без поразок👏👍
Молодці
Ответить
0
Alex
Надо смотреть на стратегию игры этой сборной и стремится всем играть в этом ритме 
Ответить
0
Популярные новости
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем