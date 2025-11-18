Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Сине-желтые отгрузили три мяча в ворота сверстников из Словакии
Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2007 г. р. и моложе) разгромно выиграла и третий матч квалификационного раунда Евро-2026.
В начале турнира команда Дмитрия Михайленко уверенно победила Албанию (3:0), а во втором поединке обыграла Черногорию с таким же счётом (3:0). Эти две победы позволили сине-жёлтым досрочно гарантировать себе выход в элит-раунд, который состоится весной следующего года.
В заключительном матче группового этапа украинцы встретились со словаками, чтобы определить победителя группы. Состав украинской команды остался без изменений по сравнению с предыдущим матчем.
Первый тайм прошёл в острой борьбе, однако украинцы выглядели результативнее. Оба первых гола были забиты после стандартных положений. На 17-й минуте Дмитрий Богданов, замкнув угловой удар головой, отправил мяч в верхний угол ворот (1:0). На 33-й минуте Кирилл Дигтярь удвоил преимущество после подачи с углового, пробив головой с ближнего угла в перекладину (2:0).
В компенсированное время первого тайма Александр Каменский обыграл нескольких соперников и отдал пас на Богдана Попова. Форвард выиграл позицию, но защитник словаков срезал мяч в собственные ворота (3:0). Во втором тайме команды обменялись опасными атаками, однако счёт больше не изменился.
Сборная Украины U-19 одержала третью подряд сухую победу (3:0) и завершила групповой этап на первом месте с максимальным результатом (9 очков из 9). Элит-раунд отбора ЧЕ U-19 состоится весной 2026 года.
Евро-2026 U-19. Квалификационный раунд
Группа 5. 3-й тур, 18 ноября 2025. Албания
Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3 (0:3)
Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог, 45 (автогол)
Словакия U-19: Заец, Турански, Маер, Балог (Лайчак, 82), Окал, Трелло (Влна, 89), Стручка (к), Бачик (Удварош, 46), Буковски (Ковачик, 46), Валько (Жулевич, 70), Лусале.
Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (к), Малов, Каменский, Сорока (Фещенко, 80), Тютюнов (Бауманн, 72), Редушко (Губенко, 80), Богданов (Шерстюк, 90), Попов (Бойко, 46).
Предупреждения: Балог, 69, Лайчак, 84 – Дигтярь, 20, Бойко, 78.
Расписание матчей. Группа 5. Албания
1-й тур, 12.11.2025
- 13:00. Черногория – Словакия – 0:3 (Ррогожине)
- 15:00. Украина – Албания – 3:0 (Дуррес)
2-й тур, 15.11.2025
- 13:00. Украина – Черногория – 3:0 (Ррогожине)
- 15:00. Словакия – Албания – 0:0 (Дуррес)
3-й тур, 18.11.2025
- 15:00. Словакия – Украина – 0:3 (Ррогожине)
- 15:00. Албания – Черногория – 0:1 (Дуррес)
Турнирная таблица
Видеозапись матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец отказался от титула WBO, до статуса полноценного чемпиона повышен Уордли
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»
А не те посміховисько, яке зробив з U-21 Мельгоса
Молодці