Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор
Евро U19
Словакия U19
18.11.2025 15:00 – FT 0 : 3
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
18 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:46
372
0

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2026 U-19

18 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:46
372
0
Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор
УАФ

Сборная Украины U-19 разгромно выиграла и третий матч квалификационного раунда Евро-2026 U-19 – против Словакии (3:0).

Голы забили Дмитрий Богданов (17 мин), Кирилл Дигтярь (33 мин) и автогол словаков (45 мин).

В мини-турнире команда Дмитрия Михайленко уверенно победила Албанию (3:0), Черногорию (3:0) и Словакию (3:0), забив по три гола каждой команде.

Сборная Украины U-19 заняла первое место, набрав 9 очков из 9, и вышла в следующий этап.

Элит-раунд отбора чемпионата Европы U-19 состоится весной 2026 года.

Евро-2026 U-19. Квалификационный раунд

Группа 5. 3-й тур, 18 ноября 2025. Албания

Словакия U-19 Украина U-19 0:3 (0:3)

Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог, 45 (автогол)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Дмитрий Богданов, 17 мин

ГОЛ! 2:0. Кирилл Дигтярь, 33 мин

ГОЛ! 3:0. Балог, 45 мин (автогол)

По теме:
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Словакия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав Украины U-19 на игру против Словакии U-19
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 автогол сборная Украины по футболу U-19 Словакия - Украина Кирилл Дигтярь сборная Словакии по футболу U-19 Богдан Попов Дмитрий Богданов Александр Каменский видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 11:47 6
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Футбол | 18 ноября 2025, 06:42 2
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»

Виктор похвалил Анатолия Трубина

Бросил вызов Динамо и Шахтеру. Легионер клуба УПЛ хочет выиграть чемпионат
Футбол | 18.11.2025, 17:38
Бросил вызов Динамо и Шахтеру. Легионер клуба УПЛ хочет выиграть чемпионат
Бросил вызов Динамо и Шахтеру. Легионер клуба УПЛ хочет выиграть чемпионат
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18.11.2025, 07:55
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Другие виды | 18.11.2025, 11:45
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
18.11.2025, 11:23 13
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
17.11.2025, 16:38 21
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 72
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем