Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор

Сборная Украины U-19 разгромно выиграла и третий матч квалификационного раунда Евро-2026 U-19 – против Словакии (3:0).

Голы забили Дмитрий Богданов (17 мин), Кирилл Дигтярь (33 мин) и автогол словаков (45 мин).

В мини-турнире команда Дмитрия Михайленко уверенно победила Албанию (3:0), Черногорию (3:0) и Словакию (3:0), забив по три гола каждой команде.

Сборная Украины U-19 заняла первое место, набрав 9 очков из 9, и вышла в следующий этап.

Элит-раунд отбора чемпионата Европы U-19 состоится весной 2026 года.

Евро-2026 U-19. Квалификационный раунд

Группа 5. 3-й тур, 18 ноября 2025. Албания

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3 (0:3)

Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог, 45 (автогол)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Дмитрий Богданов, 17 мин

ГОЛ! 2:0. Кирилл Дигтярь, 33 мин

ГОЛ! 3:0. Балог, 45 мин (автогол)