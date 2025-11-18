Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2026 U-19
Сборная Украины U-19 разгромно выиграла и третий матч квалификационного раунда Евро-2026 U-19 – против Словакии (3:0).
Голы забили Дмитрий Богданов (17 мин), Кирилл Дигтярь (33 мин) и автогол словаков (45 мин).
В мини-турнире команда Дмитрия Михайленко уверенно победила Албанию (3:0), Черногорию (3:0) и Словакию (3:0), забив по три гола каждой команде.
Сборная Украины U-19 заняла первое место, набрав 9 очков из 9, и вышла в следующий этап.
Элит-раунд отбора чемпионата Европы U-19 состоится весной 2026 года.
Евро-2026 U-19. Квалификационный раунд
Группа 5. 3-й тур, 18 ноября 2025. Албания
Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3 (0:3)
Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог, 45 (автогол)
Турнирная таблица
Видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Дмитрий Богданов, 17 мин
ГОЛ! 2:0. Кирилл Дигтярь, 33 мин
ГОЛ! 3:0. Балог, 45 мин (автогол)
