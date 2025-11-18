Назван стартовый состав Украины U-19 на игру против Словакии U-19

Назван состав сборной Украины U-19 на матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2026 U-19.

18 ноября в 15:00 сборная Украины U-19 в албанском Ррогожине сыграет против команды Словакии U-19.

Мини-турнир в квалификационной группе 5 проходит в Албании с 12 по 18 ноября.

Мини-турнир в квалификационной группе 5 проходит в Албании с 12 по 18 ноября.

12 ноября команда Дмитрия Михайленко стартовала с победы над сборной Албании (3:0), а Черногория уступила Словакии (0:3). Во втором туре 15 ноября Украина разгромила Черногорию (3:0), а Словакия и Албания сыграли вничью (0:0).

Турнирное положение: Украина (6 очков), Словакия (4), Албания (1), Черногория (по 0).

Сборная Украины гарантировала себе минимум второе место и досрочную путевку во второй раунд. В заключительном матче, чтобы занять первое место, украинцам достаточно сыграть вничью со Словакией.

Стартовый состав Украины U-19 на игру против Словакии U-19

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь, Малов, Сорока, Тютюнов, Каменский, Редушко, Богданов, Попов

Запас: Волошин, Калюжный, Решетников, Есин, Губенко, Бойко, Шерстюк, Фещенко, Бауманн

