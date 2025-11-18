Словакия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2007 г. р. и мл.) проводит матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2026 U-19.

18 ноября в 15:00 сборная Украины U-19 в албанском Ррогожине сыграет против команды Словакии U-19.

Мини-турнир в квалификационной группе 5 проходит в Албании с 12 по 18 ноября.

12 ноября команда Дмитрия Михайленко стартовала с победы над сборной Албании (3:0), а Черногория уступила Словакии (0:3). Во втором туре 15 ноября Украина разгромила Черногорию (3:0), а Словакия и Албания сыграли вничью (0:0).

Турнирное положение: Украина (6 очков), Словакия (4), Албания (1), Черногория (по 0).

Сборная Украины гарантировала себе минимум второе место и досрочную путевку во второй раунд. В заключительном матче, чтобы занять первое место, украинцам достаточно сыграть вничью со Словакией.

52 команды разделены на 13 групп по 4 сборных. По итогам квалификации по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Этот этап пройдет весной 2026 года, в 7 группах будут определены 7 сборных, которые составят компанию Уэльса в финальной части Евро-2026 U-19.

