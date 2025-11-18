Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Словакия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро U19
Словакия U19
18.11.2025 15:00 - : -
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
205
0

Смотрите 18 ноября в 15:00 видеотрансляцию матча квалификации ЧЕ-2026 U-19

УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2007 г. р. и мл.) проводит матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2026 U-19.

18 ноября в 15:00 сборная Украины U-19 в албанском Ррогожине сыграет против команды Словакии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мини-турнир в квалификационной группе 5 проходит в Албании с 12 по 18 ноября.

12 ноября команда Дмитрия Михайленко стартовала с победы над сборной Албании (3:0), а Черногория уступила Словакии (0:3). Во втором туре 15 ноября Украина разгромила Черногорию (3:0), а Словакия и Албания сыграли вничью (0:0).

Турнирное положение: Украина (6 очков), Словакия (4), Албания (1), Черногория (по 0).

Сборная Украины гарантировала себе минимум второе место и досрочную путевку во второй раунд. В заключительном матче, чтобы занять первое место, украинцам достаточно сыграть вничью со Словакией.

52 команды разделены на 13 групп по 4 сборных. По итогам квалификации по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Этот этап пройдет весной 2026 года, в 7 группах будут определены 7 сборных, которые составят компанию Уэльса в финальной части Евро-2026 U-19.

Турнирная таблица

По теме:
Сборная Украины U-19 досрочно вышла во второй раунд квалификации Евро-2026
Украина U-19 – Черногория U-19 – 3:0. Успех в квалификации. Видео голов
Вторая разгромная победа. Украина U-19 переиграла сверстников из Черногории
сборная Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 смотреть онлайн Словакия - Украина сборная Словакии по футболу U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
