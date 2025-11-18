Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии

Сегодня, 18 ноября, завершились последние поединки квалификации чемпионата мира-2026 в группе Н.

Сборная Австрии сумела избежать поражения в матче против Боснии и Герцеговины, сравняв счет на 78-й минуте. Австрийцы финишировали на первом месте в группе и напрямую квалифицировались на мировое первенство.

Команда Боснии и Герцеговины заняла второе место и продолжит борьбу в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

В параллельном матче Сан-Марино неожиданно быстро открыл счет в игре с Румынией – уже на второй минуте. Однако команда Мирчи Луческу быстро оправилась и забила шесть мячей в ответ.

Группа Н имеет следующий итоговый вид: Австрия – 19 очков, Босния и Герцеговина – 17, Румыния – 13, Кипр – 13, Сан-Марино – 0.

ЧМ-2026. Отбор, группа Н, 18 ноября.

Румыния – Сан-Марино – 7:1

Голы: Росси, 13 (аг), Байрам, 21, Ман, 42, Валентини, 57 (аг), Хаджи, 76, Рациу, 82, Мунтяну, 86 (п) – Джакопетти, 2.

Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Грегорч, 78 – Табакович, 12.