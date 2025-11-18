Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
18.11.2025 21:45 – FT 7 : 1
Сан-Марино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии

Состоялись два матча отбора на мундиаль

Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Румыния – Сан-Марино

Сегодня, 18 ноября, завершились последние поединки квалификации чемпионата мира-2026 в группе Н.

Сборная Австрии сумела избежать поражения в матче против Боснии и Герцеговины, сравняв счет на 78-й минуте. Австрийцы финишировали на первом месте в группе и напрямую квалифицировались на мировое первенство.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Боснии и Герцеговины заняла второе место и продолжит борьбу в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

В параллельном матче Сан-Марино неожиданно быстро открыл счет в игре с Румынией – уже на второй минуте. Однако команда Мирчи Луческу быстро оправилась и забила шесть мячей в ответ.

Группа Н имеет следующий итоговый вид: Австрия – 19 очков, Босния и Герцеговина – 17, Румыния – 13, Кипр – 13, Сан-Марино – 0.

ЧМ-2026. Отбор, группа Н, 18 ноября.

Румыния – Сан-Марино – 7:1
Голы: Росси, 13 (аг), Байрам, 21, Ман, 42, Валентини, 57 (аг), Хаджи, 76, Рациу, 82, Мунтяну, 86 (п) – Джакопетти, 2.

Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Грегорч, 78 – Табакович, 12.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
adidas777
Перший кошик!!!!!!!!!!!!!!!!!
Фух, це було мега нервово....
movkli
ну все, перший кошик 3 з 4 результатів +++- Скоти у кінці дожали
Александр Шевченко
Повезло, что эти не подвели)) Но все равно, теперь нам может светить Дания или Польша. Но, Польша то такое. 
