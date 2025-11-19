18 ноября сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу разгромила команду Сан-Марино в матче последнего тура квалификации чемпионата мира в группе H.

Подопечные экс-тренера донецкого Шахтера и киевского Динамо одолели соперников со счетом 7:1.

Румыния заняла итоговое третье место в группе с 13 очками после Австрии (19) и Боснии и Герцеговины (17), а сборная Сан-Марино расположилась на пятой позиции с 0 баллами.

Румыния сыграет в плей-офф отбора мундиаля как победитель группы Лиги наций и будет в четвертой корзине во время жеребьевки (потенциальный соперники Украины).

Квалификация ЧМ-2026. Группа H, 18 ноября

Румыния – Сан-Марино – 7:1

Голы: Росси, 13 (автогол), Байрам, 21, Ман, 42, Валентини, 57 (автогол), Хаджи, 76, Рациу, 82, Мунтяну, 86 (пен.) – Джакопетти, 2

Видеообзор матча