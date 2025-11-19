Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
18.11.2025 21:45 – FT 7 : 1
Сан-Марино
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 02:47
Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе H

Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу разгромила команду Сан-Марино в матче последнего тура квалификации чемпионата мира в группе H.

Подопечные экс-тренера донецкого Шахтера и киевского Динамо одолели соперников со счетом 7:1.

Румыния заняла итоговое третье место в группе с 13 очками после Австрии (19) и Боснии и Герцеговины (17), а сборная Сан-Марино расположилась на пятой позиции с 0 баллами.

Румыния сыграет в плей-офф отбора мундиаля как победитель группы Лиги наций и будет в четвертой корзине во время жеребьевки (потенциальный соперники Украины).

Квалификация ЧМ-2026. Группа H, 18 ноября

Румыния – Сан-Марино – 7:1

Голы: Росси, 13 (автогол), Байрам, 21, Ман, 42, Валентини, 57 (автогол), Хаджи, 76, Рациу, 82, Мунтяну, 86 (пен.) – Джакопетти, 2

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Луи Мунтяну (Румыния).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Рациу (Румыния).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Хаджи (Румыния), асcист Штефан Баярам.
57’
ГОЛ ! Автогол забил Джакомо Валентини (Сан-Марино).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния), асcист Никусор Банку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Баярам (Румыния), асcист Флорин Тэнасе.
13’
ГОЛ ! Автогол забил Данте Росси (Сан-Марино).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джакопетти (Сан-Марино), асcист Маттео Валли Казадеи.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
