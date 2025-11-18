Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Румынии и Сан-Марино. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Румыния

Трехцветные сейчас находятся в вполне приличной форме. В Лиге наций 2024 года команда получила 18 очков за 6 игр против Косово, Кипра и Литвы и заняла 1-е место собственной группы. Этот результат принес команде 2 невероятно важные достижения – место в плей-офф квалификации на ЧМ и повышение в дивизион В.

Не столь невероятно провела Румыния текущую квалификацию. За 7 игр сборная набрала 10 очков, которые сейчас позволяют ей занимать 3 место. Никаких шансов подняться выше или ниже у румын уже нет.

Сан-Марино

В прошлом сезоне Лиги наций коллектив покорил себе действительно историческое достижение – Сан-Марино удалось получить 7 баллов и занять 1-е место группы с Гибралтаром и Лихтенштейном. Правда, победа в группе дивизиона Д не позволила коллективу принять участие в плей-офф ЧМ.

На текущей квалификации Сан-Марино осталось «грушей для избиения». За 7 поединков сборная не завоевала ни одного балла, поэтому заслуженно занимает последнее место собственной группы.

Личные встречи

В ХХ веке коллективы встречались между собой в официальных поединках только раз – в 1-м круге текущего отбора. Тогда победу со счетом 5:1 одержала Румыния.

Интересные факты

За 7 игр квалификации Сан-Марино пропустило 32 мяча.

В последних 8 домашних играх Румыния одержала 6 побед.

Сан-Марино проиграло в каждом из 10 последних поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 4 с коэффициентом 1.6.