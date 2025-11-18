Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 18 ноября. Смотреть онлайн LIVE

18 ноября завершается групповой раунд квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 10 матчей заключительного тура в 5 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче игрового дня Испания принимает Турцию. Гостям для первого места нужно выполнить нереальное – одержать победу в 7 мячей

Австрия и Босния и Герцеговина разыграют путевку на ЧМ, хозяев поля устраивает ничья.

Шотландия и Дания определят обладателя еще одного пропуска на чемпионат мира, ничья будет в пользу гостей.

Бельгия и Швейцария без проблем должны зафиксировать свое участие в мундиале.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября

21:45. Австрия – Босния и Герцеговина

21:45. Бельгия – Лихтенштейн

21:45. беларусь – Греция

21:45. Болгария – Грузия

21:45. Испания – Турция

21:45. Косово – Швейцария

21:45. Румыния – Сан-Марино

21:45. Уэльс – Северная Македония

21:45. Швеция – Словения

21:45. Шотландия – Дания

Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

21:45. Австрия – Босния и Герцеговина

21:45. Бельгия – Лихтенштейн

21:45. Болгария – Грузия

21:45. Испания – Турция

21:45. Косово – Швейцария

21:45. Румыния – Сан-Марино

21:45. Уэльс – Северная Македония

21:45. Швеция – Словения

21:45. Шотландия – Дания