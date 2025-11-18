Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 18 ноября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Шотландия
18.11.2025 21:45 - : -
Дания
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 13:23 | Обновлено 18 ноября 2025, 13:36
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 18 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 18 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября завершается групповой раунд квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 10 матчей заключительного тура в 5 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче игрового дня Испания принимает Турцию. Гостям для первого места нужно выполнить нереальное – одержать победу в 7 мячей

Австрия и Босния и Герцеговина разыграют путевку на ЧМ, хозяев поля устраивает ничья.

Шотландия и Дания определят обладателя еще одного пропуска на чемпионат мира, ничья будет в пользу гостей.

Бельгия и Швейцария без проблем должны зафиксировать свое участие в мундиале.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября

Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.

21:45. Австрия – Босния и Герцеговина

21:45. Бельгия – Лихтенштейн

21:45. Болгария – Грузия

21:45. Испания – Турция

21:45. Косово – Швейцария

21:45. Румыния – Сан-Марино

21:45. Уэльс – Северная Македония

21:45. Швеция – Словения

21:45. Шотландия – Дания

Как выглядит прогнозный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Ямайка – Кюрасао. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ-2026 по футболу
