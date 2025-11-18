Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 18 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
18 ноября завершается групповой раунд квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 10 матчей заключительного тура в 5 группах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE
В центральном матче игрового дня Испания принимает Турцию. Гостям для первого места нужно выполнить нереальное – одержать победу в 7 мячей
Австрия и Босния и Герцеговина разыграют путевку на ЧМ, хозяев поля устраивает ничья.
Шотландия и Дания определят обладателя еще одного пропуска на чемпионат мира, ничья будет в пользу гостей.
Бельгия и Швейцария без проблем должны зафиксировать свое участие в мундиале.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября
- 21:45. Австрия – Босния и Герцеговина
- 21:45. Бельгия – Лихтенштейн
- 21:45. беларусь – Греция
- 21:45. Болгария – Грузия
- 21:45. Испания – Турция
- 21:45. Косово – Швейцария
- 21:45. Румыния – Сан-Марино
- 21:45. Уэльс – Северная Македония
- 21:45. Швеция – Словения
- 21:45. Шотландия – Дания
Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
