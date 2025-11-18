Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Суперматч с шестью голам и удалением завершился со счетом 4:2 в пользу шотландцев
Сборная Шотландии вырвала прямую путевку на чемпионат мира 2026.
В последнем, шестом туре квалификационной группы С шотландцам нужна была только победа в поединке против Дании.
Подопечные Стива Кларка вырвали три очка после 90-й минуты, забив на 90+3-й и 90+8-й и победив со счетом 4:2.
Голами за шотландцев отличились Скотт Мактоминей (ножницы на 3-й), Лоуренс Шенкленд, Киран Тирни и Кенни Маклин (с центра поля на 90+8-й). У датчан мячи оформили Расмус Хойлунд и Патрик Доргу.
Дания доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Расмуса Кристенсена на 61-й (вторая желтая карточка).
В параллельном поединке сборные беларуси и Греции расписали ничью 0:0.
Итоговая таблица квартета С: Шотландия (13), Дания (11), Греция (7), беларусь (2).
Шотландия впервые с 1998 года сыграет на мундиале. Дания весной поборется за путевку в плей-офф отбора.
Квалификация ЧМ-2026. Группа С, 18 ноября
Шотландия – Дания – 4:2
Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8
Удаление: Р. Кристенсен, 61
беларусь – Греция – 0:0
