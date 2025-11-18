Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ

Сборная Шотландии вырвала прямую путевку на чемпионат мира 2026.

В последнем, шестом туре квалификационной группы С шотландцам нужна была только победа в поединке против Дании.

Подопечные Стива Кларка вырвали три очка после 90-й минуты, забив на 90+3-й и 90+8-й и победив со счетом 4:2.

Голами за шотландцев отличились Скотт Мактоминей (ножницы на 3-й), Лоуренс Шенкленд, Киран Тирни и Кенни Маклин (с центра поля на 90+8-й). У датчан мячи оформили Расмус Хойлунд и Патрик Доргу.

Дания доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Расмуса Кристенсена на 61-й (вторая желтая карточка).

В параллельном поединке сборные беларуси и Греции расписали ничью 0:0.

Итоговая таблица квартета С: Шотландия (13), Дания (11), Греция (7), беларусь (2).

Шотландия впервые с 1998 года сыграет на мундиале. Дания весной поборется за путевку в плей-офф отбора.

Квалификация ЧМ-2026. Группа С, 18 ноября

Шотландия – Дания – 4:2

Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8

Удаление: Р. Кристенсен, 61

беларусь – Греция – 0:0