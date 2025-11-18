ВИДЕО. Скотт Мактоминей невероятным ударом через себя забил за Шотландию
Хавбек поразил ворота сборной Дании
Полузащитник сборной Шотландии Скотт Матоминей отличился невероятным голом в матче квалификации чемпионата мира.
Его команда в родных стенах принимает Данию. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на 3-й минуте матча Мактоминею удался невероятный удар через себя, которым он вывел сборную Шотландии вперед. В случае победы, Шотландия напрямую квалифицируется на чемпионат мира в США.
❗️ ВИДЕО. Скотт Мактоминей невероятным ударом через себя забил за Шотландию
