Чемпионат мира
18 ноября 2025, 22:15 |
Хавбек поразил ворота сборной Дании

Getty Images/Global Images Ukraine.

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Матоминей отличился невероятным голом в матче квалификации чемпионата мира.

Его команда в родных стенах принимает Данию. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 3-й минуте матча Мактоминею удался невероятный удар через себя, которым он вывел сборную Шотландии вперед. В случае победы, Шотландия напрямую квалифицируется на чемпионат мира в США.

❗️ ВИДЕО. Скотт Мактоминей невероятным ударом через себя забил за Шотландию

Скотт Мактоминей видео голов и обзор сборная Шотландии по футболу сборная Дании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
