18 ноября сборная Шотландии переиграла команду Дании в матче последнего тура квалификационной группы С на ЧМ-2026 и завоевала путевку на мундиаль.

Встреча прошла на стадионе в Глазго и завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечные Стива Кларка.

В этом поединка было забито два шедевра: на третьей минуте Скотт Мактоминей оформил бисиклету в ворота соперников, а на 90+8-й Кенни Маклин отличился прямым ударом с центра поля.

Квалификация ЧМ-2026. Группа С, 18 ноября

Шотландия – Дания – 4:2

Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8 – Хойлунд, 57 (пен.), Доргу, 81

Удаление: Р. Кристенсен, 61

Видеообзор матча