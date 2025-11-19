Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе С
18 ноября сборная Шотландии переиграла команду Дании в матче последнего тура квалификационной группы С на ЧМ-2026 и завоевала путевку на мундиаль.
Встреча прошла на стадионе в Глазго и завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечные Стива Кларка.
В этом поединка было забито два шедевра: на третьей минуте Скотт Мактоминей оформил бисиклету в ворота соперников, а на 90+8-й Кенни Маклин отличился прямым ударом с центра поля.
Квалификация ЧМ-2026. Группа С, 18 ноября
Шотландия – Дания – 4:2
Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8 – Хойлунд, 57 (пен.), Доргу, 81
Удаление: Р. Кристенсен, 61
Видеообзор матча
События матча
