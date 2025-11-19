Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Шотландия
18.11.2025 21:45 – FT 4 : 2
Дания
Чемпионат мира
Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе С

Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября сборная Шотландии переиграла команду Дании в матче последнего тура квалификационной группы С на ЧМ-2026 и завоевала путевку на мундиаль.

Встреча прошла на стадионе в Глазго и завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечные Стива Кларка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом поединка было забито два шедевра: на третьей минуте Скотт Мактоминей оформил бисиклету в ворота соперников, а на 90+8-й Кенни Маклин отличился прямым ударом с центра поля.

Квалификация ЧМ-2026. Группа С, 18 ноября

Шотландия – Дания – 4:2

Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8 – Хойлунд, 57 (пен.), Доргу, 81

Удаление: Р. Кристенсен, 61

Видеообзор матча

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Кенни Маклин (Шотландия).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Киран Тирни (Шотландия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Дания), асcист Андреас Кристенсен.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Шанклэнд (Шотландия), асcист Льюис Фергюсон.
62’
Расмус Кристенсен (Дания) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Расмус Хёйлунн (Дания).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия), асcист Бен Доук.
По теме:
Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов
Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд
Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов
