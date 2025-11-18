Шотландия – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Поединок состоится 18 ноября и начнется в 21:45 по Киеву
18 ноября на Хэмпден Парк пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Дании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Шотландия
Команда хотя и считается родоначальником номер два в этом виде спорта, но в этом веке была на совсем вторых ролях. И только в последних циклах начала бороться за серьезные цели. На прошлый чемпионат мира ее не пропустили украинцы. Но на двух Евро кряду получилось сыграть, правда, на обоих набирали по очку. И в Лиге Наций все же уступили в плей-аут Греции.
С ней взяли реванш этой осенью, обыграв дома 3:1. До и после этого сборная взяла победы и над Беларусью, а начинала в сентября с нулевой ничьей в Копенгагене. Это окно начиналось с поездки в Афины. Там пропустили трижды к 63-й минуты. Потом, правда, возродили интригу парой голов за несколько минут. Но все равно уступили 2:3.
Дания
Сборная подмочила себе репутацию, которую долго выстраивала, на прошлом чемпионате мира - там не вышли из группы вообще. Но Юлманд тогда остался на тренерском посту, и потом показал неплохой результат, пусть и без яркой игры, на Евро. Потом, уже без него, в Лиге Наций удавалось выйти в плей-офф, но уже там, начав с победы 1:0 над Португалией, в итоге уступили будущему победителю турнира - 2:5 в экстра-тайме.
Сейчас уже сами подопечные Брайана Римера выглядели фаворитом в квартете. И, оступившись на самом старте, потом они подтверждали статус, но и шотландцы демонстрировали аналогичную статистику. В субботу с белорусами довольно неожиданно допустили осечку, несмотря на быстрый гол в ворота аутсайдера. В итоге пришлось даже отыгрываться, и все закончилось зрелищной ничьей 2:2. Хотя даже она позволяет играть в крайнем туре на ничью, вторым номером.
Статистика личных встреч
Трижды в пяти крайних поединках выигрывали шотландцы при одном поражении.
Прогноз
Букмекерские конторы ждут победы датчан. Но им главное не проиграть и, значит, не пропустить - ставим на то, что в итоге будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым
Королевский клуб намерен продать украинского вратаря