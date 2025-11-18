Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Шотландия
18.11.2025 21:45 - : -
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 13:45 |
303
0

Шотландия – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 18 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

18 ноября 2025, 13:45 |
303
0
Шотландия – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября на Хэмпден Парк пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Дании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда хотя и считается родоначальником номер два в этом виде спорта, но в этом веке была на совсем вторых ролях. И только в последних циклах начала бороться за серьезные цели. На прошлый чемпионат мира ее не пропустили украинцы. Но на двух Евро кряду получилось сыграть, правда, на обоих набирали по очку. И в Лиге Наций все же уступили в плей-аут Греции.

С ней взяли реванш этой осенью, обыграв дома 3:1. До и после этого сборная взяла победы и над Беларусью, а начинала в сентября с нулевой ничьей в Копенгагене. Это окно начиналось с поездки в Афины. Там пропустили трижды к 63-й минуты. Потом, правда, возродили интригу парой голов за несколько минут. Но все равно уступили 2:3.

Дания

Сборная подмочила себе репутацию, которую долго выстраивала, на прошлом чемпионате мира - там не вышли из группы вообще. Но Юлманд тогда остался на тренерском посту, и потом показал неплохой результат, пусть и без яркой игры, на Евро. Потом, уже без него, в Лиге Наций удавалось выйти в плей-офф, но уже там, начав с победы 1:0 над Португалией, в итоге уступили будущему победителю турнира - 2:5 в экстра-тайме.

Сейчас уже сами подопечные Брайана Римера выглядели фаворитом в квартете. И, оступившись на самом старте, потом они подтверждали статус, но и шотландцы демонстрировали аналогичную статистику. В субботу с белорусами довольно неожиданно допустили осечку, несмотря на быстрый гол в ворота аутсайдера. В итоге пришлось даже отыгрываться, и все закончилось зрелищной ничьей 2:2. Хотя даже она позволяет играть в крайнем туре на ничью, вторым номером.

Статистика личных встреч

Трижды в пяти крайних поединках выигрывали шотландцы при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы датчан. Но им главное не проиграть и, значит, не пропустить - ставим на то, что в итоге будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Шотландия
18 ноября 2025 -
21:45
Дания
Тотал меньше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Как выглядит прогнозный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Ямайка – Кюрасао. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Шотландии по футболу сборная Дании по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18 ноября 2025, 11:23 11
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии

Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым

Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Футбол | 17 ноября 2025, 13:41 8
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован

Королевский клуб намерен продать украинского вратаря

Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Футбол | 18.11.2025, 13:26
Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Футбол | 18.11.2025, 11:40
Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 16
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 71
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем