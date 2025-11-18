Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 00:35 | Обновлено 18 ноября 2025, 01:54
1138
1

Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля

Польша и Словакия будут играть в плей-офф европейского отбора к ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Германия и Нидерланды выиграли свои поединки и стали участниками мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и стала первой в группе G (20 очков).

Команда Польши переиграла Мальту на выезде, заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.

В группе A сборная Германии разгромила Словакию (6:0) и стала первой в квартете

Второе место заняла Словакия (12 пунктов) и будет играть в плей-офф.

Северная Ирландия (9 баллов) также выступит в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша – 2:3

Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85

21:45. Нидерланды – Литва – 4:0

Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62

21:45. Германия – Словакия – 6:0

Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79

21:45. Северная Ирландия – Люксембург – 1:0

Гол: Джейми Донли, 44 (пен)

21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0

Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

21:45. Черногория – Хорватия – 2:3

Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
сборная Германии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Польши по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Чехии по футболу сборная Черногории по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Мальты по футболу сборная Гибралтара по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Pixelman
На фото Україна вже в першому кошику. Чому так? Хіба нам ще не потрібні не програші Данії або Австрії завтра?
