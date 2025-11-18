Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Польша и Словакия будут играть в плей-офф европейского отбора к ЧМ-2026
Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Германия и Нидерланды выиграли свои поединки и стали участниками мундиаля.
Сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и стала первой в группе G (20 очков).
Команда Польши переиграла Мальту на выезде, заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.
В группе A сборная Германии разгромила Словакию (6:0) и стала первой в квартете
Второе место заняла Словакия (12 пунктов) и будет играть в плей-офф.
Северная Ирландия (9 баллов) также выступит в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
21:45. Мальта – Польша – 2:3
Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85
21:45. Нидерланды – Литва – 4:0
Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62
21:45. Германия – Словакия – 6:0
Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79
21:45. Северная Ирландия – Люксембург – 1:0
Гол: Джейми Донли, 44 (пен)
21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0
Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51
21:45. Черногория – Хорватия – 2:3
Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87
Турнирные таблицы
Инфографика
