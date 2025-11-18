Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля

Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Германия и Нидерланды выиграли свои поединки и стали участниками мундиаля.

Сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и стала первой в группе G (20 очков).

Команда Польши переиграла Мальту на выезде, заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.

В группе A сборная Германии разгромила Словакию (6:0) и стала первой в квартете

Второе место заняла Словакия (12 пунктов) и будет играть в плей-офф.

Северная Ирландия (9 баллов) также выступит в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша – 2:3

Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85

21:45. Нидерланды – Литва – 4:0

Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62

21:45. Германия – Словакия – 6:0

Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79

21:45. Северная Ирландия – Люксембург – 1:0

Гол: Джейми Донли, 44 (пен)

21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0

Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

21:45. Черногория – Хорватия – 2:3

Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87

Турнирные таблицы

