  4. Сборная Нидерландов забила 4 мяча Литве и вышла в финальный раунд ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
17.11.2025 21:45 – FT 4 : 0
Литва
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 23:49 | Обновлено 17 ноября 2025, 23:53
201
0

Команда Польши победила Мальту и будет играть в плей-офф квалификации

Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Нидерландов стала победителем группы G и получила путевку на ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и стала первой в группе (20 очков).

Команда Польши переиграла Мальту на выезде, заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша – 2:3

Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85

21:45. Нидерланды – Литва – 4:0

Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62

Турнирная таблица

ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Литвы по футболу сборная Мальты по футболу сборная Польши по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
