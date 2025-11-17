Сборная Нидерландов забила 4 мяча Литве и вышла в финальный раунд ЧМ

17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Нидерландов стала победителем группы G и получила путевку на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и стала первой в группе (20 очков).

Команда Польши переиграла Мальту на выезде, заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша – 2:3

Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85

21:45. Нидерланды – Литва – 4:0

Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62

Турнирная таблица