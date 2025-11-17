Сборная Нидерландов забила 4 мяча Литве и вышла в финальный раунд ЧМ
Команда Польши победила Мальту и будет играть в плей-офф квалификации
17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Нидерландов стала победителем группы G и получила путевку на ЧМ-2026.
Сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и стала первой в группе (20 очков).
Команда Польши переиграла Мальту на выезде, заняла второе место (17 пунктов) и будет играть в плей-офф.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
21:45. Мальта – Польша – 2:3
Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85
21:45. Нидерланды – Литва – 4:0
Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62
Турнирная таблица
