Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 17 ноября. Смотреть онлайн LIVE

17 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 6 матчей заключительного тура в 3 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче игрового дня Германия принимает Словакию.

Хозяевам поля нужна хотя бы ничья, чтобы получить путевку на ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша

21:45. Нидерланды – Литва

21:45. Германия – Словакия

21:45. Северная Ирландия – Люксембург

21:45. Чехия – Гибралтар

21:45. Черногория – Хорватия

Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.

