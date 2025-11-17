Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Черногория
17.11.2025 21:45 - : -
Хорватия
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 15:43 | Обновлено 17 ноября 2025, 16:02
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 17 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 17 ноября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

17 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 6 матчей заключительного тура в 3 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче игрового дня Германия принимает Словакию.

Хозяевам поля нужна хотя бы ничья, чтобы получить путевку на ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

  • 21:45. Мальта – Польша
  • 21:45. Нидерланды – Литва
  • 21:45. Германия – Словакия
  • 21:45. Северная Ирландия – Люксембург
  • 21:45. Чехия – Гибралтар
  • 21:45. Черногория – Хорватия

Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

21:45. Мальта – Польша

21:45. Нидерланды – Литва

21:45. Германия – Словакия

21:45. Северная Ирландия – Люксембург

21:45. Чехия – Гибралтар

21:45. Черногория – Хорватия

Григорчук назвал главную проблему Реброва после Исландии: «Он должен...»
Германия – Словакия. Текстовая трансляция матча
ТРУБИН: «Мы заслужили этот результат работой всей команды»
ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
