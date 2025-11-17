Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 17 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
17 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 6 матчей заключительного тура в 3 группах.
В центральном матче игрового дня Германия принимает Словакию.
Хозяевам поля нужна хотя бы ничья, чтобы получить путевку на ЧМ-2026.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
- 21:45. Мальта – Польша
- 21:45. Нидерланды – Литва
- 21:45. Германия – Словакия
- 21:45. Северная Ирландия – Люксембург
- 21:45. Чехия – Гибралтар
- 21:45. Черногория – Хорватия
