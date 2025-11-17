Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 00:34 | Обновлено 17 ноября 2025, 02:18
С большой вероятностью Украина окажется в 1-й корзине и с Италией не сыграет

Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялись матчи квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Подводим итоги игрового дня.

Сборная Украины выиграла решающий матч против команды Исландии (2:0). Голы забили Александр Зубков на 83-й минуте и Алексей Гуцуляк на 90+3 минуте. Сборная Украины заняла второе место и вышла в плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересной получилась развязка в группе I. Италии нужна была победа над Норвегией с разницей в 9 мячей, чтобы попасть напрямую на ЧМ-2026.

Пропустив первыми, норвежцы ответили 4 забитыми мячами, причем дубль оформил знаменитый форвард Эрлинг Холанд.

Норвегия выиграла группу и напрямую вышла на чемпионат мира 2026.

Раньше такое же право от зоны УЕФА завоевали сборные Англии, франции, Хорватии и Португалии.

В плей-офф квалификации ЧМ-2026 вышли: Италия, Украина, Чехия, Ирландия, Албания, Швеция, Румыния, Северная Ирландия

В европейском плей-офф в марте 2026 года примут участие 12 команд, занявших вторые места в своих группах, и 4 лучших победителя групп Лиги наций УЕФА. Всего 16 команд будут разделены на 4 пути плей-офф, по 4 сборные в каждом.

С большой вероятностью Украина будет в первой корзине посева. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 16 ноября

16:00. Португалия – Армения – 9:1

Голы: Вейга, 7, Рамуш, 28, Невеш, 30, 41, 81, Фернандеш, 45+3 (пен), 51, 72 (пен), Консейсау, 90+2 – Сперцян, 18

16:00. Венгрия – Ирландия – 2:3

Голы: Лукач, 3, Варга, 37 – Перротт, 15 (пен), 80, 90+6

19:00. Азербайджан – Франция – 1:3

Голы: Дадашов, 4 – Матета, 17, Аклиуш, 30, Магомедалиев, 45 (автогол)

19:00. Албания – Англия – 0:2

Голы: Кейн, 74, 82

19:00. Сербия – Латвия – 2:1

Голы: Катай, 49, Станкович, 60 – Гутковскис, 12

19:00. Украина – Исландия – 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

21:45. Израиль – Молдова – 4:1

Голы: Турджеман, 21 (пен), Ревиво, 65, Перец, 85, Бабогло, 88 (автогол) – Николаеску, 37

21:45. Италия – Норвегия – 1:4

Голы: Франческо Пио Эспозито, 11 – Нуса, 63, Холанд, 78, 79, Ларсен, 90+3

Турнирные таблицы

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
roman75zpr
Холанд, Кейн, Мбаппе... кто же из них на ЧМ наклепает больше остальных?) 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Холанд 55 голов в 48 матчах за сборную. Тупо машина.
Ответить
0
