17.11.2025 21:45 – FT 2 : 3
Чемпионат мира18 ноября 2025, 01:59 | Обновлено 18 ноября 2025, 02:00
54
0
Черногория – Хорватия – 2:3. Большой камбек гостей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Хорватии совершила камбек в матче против Черногории (3:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хорватия ранее досрочно обеспечила себе первое место в группе и путевку на ЧМ-2026.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
21:45. Черногория – Хорватия – 2:3
Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Хорватия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиян Якич (Хорватия), асcист Петар Муса.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (Хорватия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Черногория), асcист Штефан Йоветич.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Милутин Осмаич (Черногория).
