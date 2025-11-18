Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черногория – Хорватия – 2:3. Большой камбек гостей. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Черногория
17.11.2025 21:45 – FT 2 : 3
Хорватия
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 01:59 | Обновлено 18 ноября 2025, 02:00
54
0

Черногория – Хорватия – 2:3. Большой камбек гостей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Черногория – Хорватия – 2:3. Большой камбек гостей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Хорватии совершила камбек в матче против Черногории (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хорватия ранее досрочно обеспечила себе первое место в группе и путевку на ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Черногория – Хорватия – 2:3

Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Хорватия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиян Якич (Хорватия), асcист Петар Муса.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (Хорватия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Черногория), асcист Штефан Йоветич.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Милутин Осмаич (Черногория).
По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
сборная Хорватии по футболу сборная Черногории по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Иван Перишич Кристиан Якич Никола Влашич Милутин Осмаич Никола Крстович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
