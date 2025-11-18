Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Хорватии совершила камбек в матче против Черногории (3:2).

Хорватия ранее досрочно обеспечила себе первое место в группе и путевку на ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Черногория – Хорватия – 2:3

Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87

Видео голов и обзор матча