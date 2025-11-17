Безумный камбек. Хорватия обыграла Черногорию в последнем матче отбора ЧМ

17 ноября 2025 года, в понедельник, состоялись 2 матча отбора к чемпионату мира 2026 в квалификационной группе L.

Чехия дома уничтожила Гибралтар со счетом 6:0, а Хорватия одержала волевую гостевую победу над Черногорией – 3:2.

Чехия забила Гибралтару 5 голов еще в первом тайме, а во второй половине встречи добавила шестой. Интересно, что все 6 голов за чехов забивали разные игроки.

Хорватия по ходу игры проигрывала Черногории со счетом 0:2, но уже на 87-й минуте матча счет был 3:2 в пользу команды Златко Далича.

Отбор к ЧМ-2026. Группа L, 17 ноября

Чехия – Гибралтар – 6:0

Голы: Доудера, 5, Хори, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

Черногория – Хорватия – 2:3

Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен.), Якич, 72, Влашич, 87

Итоговая турнирная таблица группы L: