Черногория – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 17 ноября в 21:45 по Киеву
В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Черногории и Хорватии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Черногория
Не в лучшей форме коллектив находится в последнее время. В Лиге наций 2024 года сборной удалось набрать всего 3 очка за 6 игр, через которые команда и заняла последнее место собственной группы и вылетела в дивизион С.
На текущей квалификации Черногория также уже не сможет перегнуть чашу весов на свою сторону. 9 набранных баллов позволили команде занять лишь 4-е место турнирной таблицы собственной группы.
Хорватия
Для Хорватии отбор на ЧМ 2026 года прошел просто замечательно. За 7 поединков команда потеряла очки только раз – из-за нулевой ничьей с Чехией в 5-м туре. 19 набранных зачетных пунктов обеспечили хорватам 1 место группы и прямой выход на основной этап чемпионата.
В прошлогодней Лиге нации трехцветные также выступили неплохо, однако на стадии 1/4 финала коллектив вылетел от Франции из-за поражения в серии пенальти.
Личные встречи
Сборные встречались между собой только раз – в 1 круге текущей квалификации. Тогда победу со счетом 4:0 одержала Хорватия.
Интересные факты
- Беспроигрышная серия Хорватии продолжается уже 7 матчей.
- В 7 поединках отбора на ЧМ хорваты пропустили всего 2 мяча.
- За последние 5 официальных поединков Черногория пропустила 9 голов.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер объяснил отсутствие в заявке Олега Очеретько
Особое внимание приковано к поединкам Германии, Дании и Австрии