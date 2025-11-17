Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Черногория
17.11.2025 21:45 - : -
Хорватия
Чемпионат мира
Матч начнется 17 ноября в 21:45 по Киеву

Черногория – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Черногории и Хорватии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Черногория

Не в лучшей форме коллектив находится в последнее время. В Лиге наций 2024 года сборной удалось набрать всего 3 очка за 6 игр, через которые команда и заняла последнее место собственной группы и вылетела в дивизион С.

На текущей квалификации Черногория также уже не сможет перегнуть чашу весов на свою сторону. 9 набранных баллов позволили команде занять лишь 4-е место турнирной таблицы собственной группы.

Хорватия

Для Хорватии отбор на ЧМ 2026 года прошел просто замечательно. За 7 поединков команда потеряла очки только раз – из-за нулевой ничьей с Чехией в 5-м туре. 19 набранных зачетных пунктов обеспечили хорватам 1 место группы и прямой выход на основной этап чемпионата.

В прошлогодней Лиге нации трехцветные также выступили неплохо, однако на стадии 1/4 финала коллектив вылетел от Франции из-за поражения в серии пенальти.

Личные встречи

Сборные встречались между собой только раз – в 1 круге текущей квалификации. Тогда победу со счетом 4:0 одержала Хорватия.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия Хорватии продолжается уже 7 матчей.
  • В 7 поединках отбора на ЧМ хорваты пропустили всего 2 мяча.
  • За последние 5 официальных поединков Черногория пропустила 9 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7.

Черногория
17 ноября 2025 -
21:45
Хорватия
сборная Черногории по футболу сборная Хорватии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
