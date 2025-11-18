Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды – Литва – 4:0. Путевка на ЧМ для оранжевых. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
17.11.2025 21:45 – FT 4 : 0
Литва
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 18 ноября 2025, 01:31
41
0

Нидерланды – Литва – 4:0. Путевка на ЧМ для оранжевых. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

18 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 18 ноября 2025, 01:31
41
0
Нидерланды – Литва – 4:0. Путевка на ЧМ для оранжевых. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Нидерландов в Амстердаме разгромила команду Литвы (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили: Тиджани Рейндерс, Коди Гакпо, Хави Симонс, Дониелл Мален.

Сборная Нидерландов стала победителем группы G и получила путевку на ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Нидерланды – Литва – 4:0

Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Нидерланды), асcист Коди Гакпо.
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды), асcист Френки де Йонг.
По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
сборная Литвы по футболу сборная Нидерландов по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Тиджани Рейндерс Коди Гакпо Хави Симонс Дониелл Мален
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17 ноября 2025, 08:18 11
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию

Тренер отметил игру Анатолия Трубина

Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
Футбол | 18 ноября 2025, 01:33 0
Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную

Артем пропустил матч из-за травмы

Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Футбол | 17.11.2025, 05:40
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 17.11.2025, 22:42
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Футбол | 17.11.2025, 04:52
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
17.11.2025, 16:38 17
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 6
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем