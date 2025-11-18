17.11.2025 21:45 – FT 4 : 0
Чемпионат мира18 ноября 2025, 01:23
Нидерланды – Литва – 4:0. Путевка на ЧМ для оранжевых. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
18 ноября 2025, 01:23
17 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Нидерландов в Амстердаме разгромила команду Литвы (4:0).
Голы забили: Тиджани Рейндерс, Коди Гакпо, Хави Симонс, Дониелл Мален.
Сборная Нидерландов стала победителем группы G и получила путевку на ЧМ-2026.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
21:45. Нидерланды – Литва – 4:0
Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Нидерланды), асcист Коди Гакпо.
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды), асcист Френки де Йонг.
