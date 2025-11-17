Германия выиграла группу и получила путевку в финальный раунд ЧМ-2026

17 ноября в 21:45 прошел поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Германии и Словакии играли в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников. Голами отличились: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).

В первом тайме хозяева поля забили еще 2 мяча в ворота соперников. Забили Ридле Баку и Ассан Уэдраого. Итоговый счет – 6:0 в пользу Германии.

В другом матче группы Северная Ирландия обыграла Люксембург (1:0) благодаря голу Джейми Донли на 44-й минуте с пенальти.

Германия выиграла группу (15 очков) и получила пропуск на ЧМ-2026. Словакия (12 пунктов) будет играть в плей-офф отбора к чемпионату мира.

Северная Ирландия (9 баллов) также сыграет в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

🔹 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

Германия – Словакия – 6:0

Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79

Северная Ирландия – Люксембург – 1:0

Гол: Джейми Донли, 44 (пен)

Турнирная таблица