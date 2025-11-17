Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия выиграла группу и получила путевку в финальный раунд ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Ирландия
17.11.2025 21:45 – FT 1 : 0
Люксембург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2025, 00:14
258
0

Германия выиграла группу и получила путевку в финальный раунд ЧМ-2026

Польша будет играть в плей-офф отборочного раунда чемпионата мира

17 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2025, 00:14
258
0
Германия выиграла группу и получила путевку в финальный раунд ЧМ-2026

17 ноября в 21:45 прошел поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Германии и Словакии играли в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников. Голами отличились: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).

В первом тайме хозяева поля забили еще 2 мяча в ворота соперников. Забили Ридле Баку и Ассан Уэдраого. Итоговый счет – 6:0 в пользу Германии.

В другом матче группы Северная Ирландия обыграла Люксембург (1:0) благодаря голу Джейми Донли на 44-й минуте с пенальти.

Германия выиграла группу (15 очков) и получила пропуск на ЧМ-2026. Словакия (12 пунктов) будет играть в плей-офф отбора к чемпионату мира.

Северная Ирландия (9 баллов) также сыграет в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

🔹 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

Германия – Словакия – 6:0

Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79

Северная Ирландия – Люксембург – 1:0

Гол: Джейми Донли, 44 (пен)

Турнирная таблица

По теме:
Бывший игрок Динамо: «Сыграл мощно в нужный момент. Он молодец»
Германия – Словакия – 6:0. Разгром в Лейпциге. Видео голов и обзор
Безумный камбек. Хорватия обыграла Черногорию в последнем матче отбора ЧМ
сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу Лерой Сане Серж Гнабри видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Ник Вольтемаде Ассан Уэдраого сборная Люксембурга по футболу сборная Северной Ирландии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолию Трубину нашли новую команду
Футбол | 17 ноября 2025, 09:18 3
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду

Цыткин считает, что украинскому голкиперу стоит попробовать силы в АПЛ

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17 ноября 2025, 08:44 7
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Украинцы победили 2:0

«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
Футбол | 17.11.2025, 23:02
«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Футбол | 17.11.2025, 22:02
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 35
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 6
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем