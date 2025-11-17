Германия выиграла группу и получила путевку в финальный раунд ЧМ-2026
Польша будет играть в плей-офф отборочного раунда чемпионата мира
17 ноября в 21:45 прошел поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Германии и Словакии играли в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.
В первом тайме хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников. Голами отличились: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).
В первом тайме хозяева поля забили еще 2 мяча в ворота соперников. Забили Ридле Баку и Ассан Уэдраого. Итоговый счет – 6:0 в пользу Германии.
В другом матче группы Северная Ирландия обыграла Люксембург (1:0) благодаря голу Джейми Донли на 44-й минуте с пенальти.
Германия выиграла группу (15 очков) и получила пропуск на ЧМ-2026. Словакия (12 пунктов) будет играть в плей-офф отбора к чемпионату мира.
Северная Ирландия (9 баллов) также сыграет в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.
🔹 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
Германия – Словакия – 6:0
Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79
Северная Ирландия – Люксембург – 1:0
Гол: Джейми Донли, 44 (пен)
Турнирная таблица
