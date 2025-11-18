Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Северная Ирландия – Люксембург – 1:0. Победный пенальти. Видео гола
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Ирландия
17.11.2025 21:45 – FT 1 : 0
Люксембург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 01:54 |
15
0

Северная Ирландия – Люксембург – 1:0. Победный пенальти. Видео гола

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

18 ноября 2025, 01:54 |
15
0
Северная Ирландия – Люксембург – 1:0. Победный пенальти. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Северная Ирландия дома, в Белфасте, обыграла Люксембург (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева выиграли поединок благодаря голу Джейми Донли на 44-й минуте с пенальти.

Северная Ирландия (9 баллов) заняла лишь третье место, но сыграет в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

🔹 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

Северная Ирландия – Люксембург – 1:0

Гол: Джейми Донли, 44 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

44’
ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Донли (Северная Ирландия).
По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
пенальти сборная Люксембурга по футболу сборная Северной Ирландии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
Футбол | 17 ноября 2025, 10:11 93
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 

Валерий Василенко – о выходе «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2026

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17 ноября 2025, 07:20 9
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков

ФОТО. Украинская журналистка поразила сексуальной фотосессией
Футбол | 18.11.2025, 01:33
ФОТО. Украинская журналистка поразила сексуальной фотосессией
ФОТО. Украинская журналистка поразила сексуальной фотосессией
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Бокс | 17.11.2025, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 6
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем