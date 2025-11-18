Северная Ирландия – Люксембург – 1:0. Победный пенальти. Видео гола
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Северная Ирландия дома, в Белфасте, обыграла Люксембург (1:0).
Хозяева выиграли поединок благодаря голу Джейми Донли на 44-й минуте с пенальти.
Северная Ирландия (9 баллов) заняла лишь третье место, но сыграет в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.
🔹 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
Северная Ирландия – Люксембург – 1:0
Гол: Джейми Донли, 44 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
