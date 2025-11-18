17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Северная Ирландия дома, в Белфасте, обыграла Люксембург (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева выиграли поединок благодаря голу Джейми Донли на 44-й минуте с пенальти.

Северная Ирландия (9 баллов) заняла лишь третье место, но сыграет в плей-офф благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

🔹 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

Северная Ирландия – Люксембург – 1:0

Гол: Джейми Донли, 44 (пен)

Видео гола и обзор матча