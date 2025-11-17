В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Ирландии и Люксембурга. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Северная Ирландия

В последнее время коллектив демонстрирует довольно неплохие выступления. В прошлом году в Лиге нации сборной удалось выиграть группу с Болгарией, белорусью и тем же Люксембургом, получив 11 баллов за 6 поединков. Такой результат позволил североирландцам добыть в борьбе прямую путевку на повышение в дивизион В турнира.

Шансы выйти на чемпионат мира 2026 года на текущей квалификации коллектив уже потерял, ведь за 1 игру до завершения отбора ближайший конкурент опережает Северную Ирландию на 6 очков. С таким же количеством баллов эта сборная занимает 3-ю строчку турнирной таблицы собственной группы.

Люксембург

Результаты у Люксембурга стабильно плохие. В Лиге наций прошлого розыгрыша сборная заняла последнее, 4 место собственной группы, проиграв конкуренцию даже белорусе. Поэтому люксембуржцы будут вынуждены сыграть с Мальтой в стыковых играх между эшелонами В и С.

За 5 игр текущего отбора сборная не получила ни одного балла, поэтому занимает последнее, 4 место собственного квартета.

Личные встречи

За последние полтора года сборные провели между собой 3 официальных спарринга. Дважды побеждала Северная Ирландия, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия Люксембурга продолжается уже 12 официальных матчей.

В последних 9 домашних играх Северная Ирландия имеет лишь 1 поражение.

Северной Ирландии удалось сохранить ворота сухими только в 1 из 6 последних поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.9.