Северная Ирландия – Люксембург. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 17 ноября в 21:45 по Киеву
В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Ирландии и Люксембурга. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Северная Ирландия
В последнее время коллектив демонстрирует довольно неплохие выступления. В прошлом году в Лиге нации сборной удалось выиграть группу с Болгарией, белорусью и тем же Люксембургом, получив 11 баллов за 6 поединков. Такой результат позволил североирландцам добыть в борьбе прямую путевку на повышение в дивизион В турнира.
Шансы выйти на чемпионат мира 2026 года на текущей квалификации коллектив уже потерял, ведь за 1 игру до завершения отбора ближайший конкурент опережает Северную Ирландию на 6 очков. С таким же количеством баллов эта сборная занимает 3-ю строчку турнирной таблицы собственной группы.
Люксембург
Результаты у Люксембурга стабильно плохие. В Лиге наций прошлого розыгрыша сборная заняла последнее, 4 место собственной группы, проиграв конкуренцию даже белорусе. Поэтому люксембуржцы будут вынуждены сыграть с Мальтой в стыковых играх между эшелонами В и С.
За 5 игр текущего отбора сборная не получила ни одного балла, поэтому занимает последнее, 4 место собственного квартета.
Личные встречи
За последние полтора года сборные провели между собой 3 официальных спарринга. Дважды побеждала Северная Ирландия, а еще 1 игра завершилась вничью.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия Люксембурга продолжается уже 12 официальных матчей.
- В последних 9 домашних играх Северная Ирландия имеет лишь 1 поражение.
- Северной Ирландии удалось сохранить ворота сухими только в 1 из 6 последних поединках.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.9.
21:45
