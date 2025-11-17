Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Германия – Словакия – 6:0. Разгром в Лейпциге. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
17.11.2025 21:45 – FT 6 : 0
Словакия
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 23:58 | Обновлено 18 ноября 2025, 00:11
Германия – Словакия – 6:0. Разгром в Лейпциге. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября в 21:45 проходит матч последнего тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Германии и Словакии встречаются в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германию устраивает даже ничья, чтобы получить путевку на ЧМ, благодаря лучшей разнице мячей.

Хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников в первые 45 минут.

Голы забили: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).

ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 18 мин

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 29 мин

ГОЛ! 3:0. Лерой Сане, 36 мин

ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 41 мин

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Уэдраого (Германия), асcист Леруа Сане.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Боте Баку (Германия), асcист Серж Гнабри.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия), асcист Флориан Вирц.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия), асcист Флориан Вирц.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия), асcист Леон Горетцка.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия), асcист Йосуа Киммих.
сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу Лерой Сане Серж Гнабри видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Ник Вольтемаде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
