Германия – Словакия – 6:0. Разгром в Лейпциге. Видео голов и обзор

17 ноября в 21:45 проходит матч последнего тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Германии и Словакии встречаются в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германию устраивает даже ничья, чтобы получить путевку на ЧМ, благодаря лучшей разнице мячей.

Хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников в первые 45 минут.

Голы забили: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).

ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 18 мин

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 29 мин

ГОЛ! 3:0. Лерой Сане, 36 мин

ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 41 мин