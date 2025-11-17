Германия – Словакия – 6:0. Разгром в Лейпциге. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
17 ноября в 21:45 проходит матч последнего тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Германии и Словакии встречаются в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».
Германию устраивает даже ничья, чтобы получить путевку на ЧМ, благодаря лучшей разнице мячей.
Хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников в первые 45 минут.
Голы забили: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).
ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 18 мин
ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 29 мин
ГОЛ! 3:0. Лерой Сане, 36 мин
ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 41 мин
События матча
