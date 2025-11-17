Пощечина в направлении плей-офф. Германия разгромила Словакию
Команда Нагельсманна также помогла и Украине остаться в первой корзине плей-офф
Чемпионат мира-2026. Квалификация. 6-й тур.
Германия – Словакия - 6:0
Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79
Предупреждения: Тиав, 70, Та, 70
Германия: Бауманн – Раум (Браун, 72), Шлоттербек (Тиав, 63), Та, Киммих (Баку, 63) – Павлович, Горецка – Вирц (Уэдраого, 77), Гнабри, Сане – Вольтемаде.
Словакия: Дубравка – Ганцко, Оберт, Скриниар, Дембер (Шранц, 46) – Дуда (Шатка, 46), Лоботка, Беро (Риго, 24) – Зауэр, Стрелец (Бобчек, 68), Дюриш.
Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция).
Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия).
Удары (в створ) – 23 (8) : 6 (2)
Угловые – 8:3
Оффсайды – 0:0
ГЕРМАНИЯ - СЛОВАКИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 5°C
