Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пощечина в направлении плей-офф. Германия разгромила Словакию
ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
17.11.2025 21:45 – FT 6 : 0
Словакия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 23:42 |
946
1

Команда Нагельсманна также помогла и Украине остаться в первой корзине плей-офф

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира-2026. Квалификация. 6-й тур.

Германия – Словакия - 6:0

Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79

Предупреждения: Тиав, 70, Та, 70

Германия: Бауманн – Раум (Браун, 72), Шлоттербек (Тиав, 63), Та, Киммих (Баку, 63) – Павлович, Горецка – Вирц (Уэдраого, 77), Гнабри, Сане – Вольтемаде.

Словакия: Дубравка – Ганцко, Оберт, Скриниар, Дембер (Шранц, 46) – Дуда (Шатка, 46), Лоботка, Беро (Риго, 24) – Зауэр, Стрелец (Бобчек, 68), Дюриш.

Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция).

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия).

Удары (в створ) – 23 (8) : 6 (2)
Угловые – 8:3
Оффсайды – 0:0

ГЕРМАНИЯ - СЛОВАКИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C

сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу текстовая трансляция ЧМ-2026 по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
D.Lanskoy
Це найкращий футбол, який я бачив в цьому відборі! Словаки поставили автобус, але це їм не допомогло.Німці вразили, це вагома заявка на цей чемпіонат світу.
