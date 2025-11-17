17 ноября на Ред Булл Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Германии встретится со сборной Словакии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда в своем регрессе дошла до невероятного: Флика сняли с должности из-за результатов в товарищеских матчей. Это при том, что до него все тренера ФРГ уходили по своему желанию, и только Ханси был уволен! Что, впрочем, принесло нужный прогресс: при Нагельсманне получилось хорошо пройти домашний Евро. А вот финальный розыгрыш Лиги Наций, тоже на своих полях, в июне провалили - проиграли дважды, став четвертыми.

Черную полосу продолжили 0:2 в первом туре как раз с нынешним противником. Но потом немцы, как у них было принято, сумели собраться, и начали побеждать всех подряд - впрочем, дальше были совсем уж простые, как для гранда, противники. В прошлом туре с Люксембургом героем стал Вольтемаде. Именно молодой нападающий, что летом был куплен Ньюкаслом, сумел во втором тайме оформил дубль, принеся комфортную победу 2:0.

Словакия

Сборная после довольно заметного спада сумела поднять голову при нынешнем наставнике, Кальцоне. Он вывел подопечных на Евро, где обыгрывал Бельгию и выходил в плей-офф, несмотря на неудачу с украинцами. Да и в Лиге Наций не хватило в марте малого для успеха в плей-аут - только в экстра-тайме дома Словения забивал этому сопернику роковой гол.

Ну, а нынешнюю квалификацию начали с сенсационного успеха - получилось обыграть фаворита квартета, причем 2:0. Таким образом, футболисты стали хозяевами ситуации... Но в прошлом месяце гандикап растаял, когда в Северной Ирландии проиграли. Принимая ее же в прошлую пятницу, очень долго никак не могли расколоть оборону. В итоге все же гол получилось забить, но аж на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Уникальная ситуация: в шести сыгранных поединках у команд поровну, по три, победы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что немцы не будут играть на ничью, хотя им и этого хватит. Ждем, что они отомстят обидчику, выиграв с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,65).