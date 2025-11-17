Германия – Словакия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата мира
В понедельник, 17-го ноября, состоится поединок 6-го тура квалификации чемпионата мира-2026, в котором сразятся Германия и Словакия. Матч пройдет в Лейпциге, на поле стадиона «Ред Булл Арена», начало в 21:45.
Команда Юлиана Нагельсманна в этом отборе оступилась лишь раз – в гостях у коллектива Франческо Кальцоны (0:2), и если бы словаки потом не выдали сенсацию в виде поражения от Северной Ирландии (1:2), то у немцев были бы большие проблемы перед последним туром. И у сборной Украины тоже, ведь одно из четырех условий нашего нахождения в первой корзине во время жеребьевки плей-офф – отсутствие поражения Германии в этой игре. Стало быть, отдельный «украинский» сектор среди фанатов «Бундестим» точно будет.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Словакия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
21:45
