Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Словакия. Текстовая трансляция матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
17.11.2025 21:45 - : -
Словакия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 17:45 | Обновлено 17 ноября 2025, 17:46
85
0

Германия – Словакия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата мира

17 ноября 2025, 17:45 | Обновлено 17 ноября 2025, 17:46
85
0
Германия – Словакия. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 17-го ноября, состоится поединок 6-го тура квалификации чемпионата мира-2026, в котором сразятся Германия и Словакия. Матч пройдет в Лейпциге, на поле стадиона «Ред Булл Арена», начало в 21:45.

Команда Юлиана Нагельсманна в этом отборе оступилась лишь раз – в гостях у коллектива Франческо Кальцоны (0:2), и если бы словаки потом не выдали сенсацию в виде поражения от Северной Ирландии (1:2), то у немцев были бы большие проблемы перед последним туром. И у сборной Украины тоже, ведь одно из четырех условий нашего нахождения в первой корзине во время жеребьевки плей-офф – отсутствие поражения Германии в этой игре. Стало быть, отдельный «украинский» сектор среди фанатов «Бундестим» точно будет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Словакия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Германия
17 ноября 2025 -
21:45
Словакия
Фора Германии (-1.5) 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Григорчук назвал главную проблему Реброва после Исландии: «Он должен...»
ТРУБИН: «Мы заслужили этот результат работой всей команды»
КОБИН: «Раньше следовало делать замены – напрашивались изменения»
сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы на футбол текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Футбол | 16 ноября 2025, 21:12 67
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 20 ноября в 14:00 в Цюрихе

САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
Футбол | 16 ноября 2025, 20:20 0
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»

Украинская команда играет решающий матч отбора на ЧМ-2026

Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион
Футбол | 17.11.2025, 16:59
Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион
Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Футбол | 17.11.2025, 13:41
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Футбол | 16.11.2025, 20:40
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 33
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 7
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем