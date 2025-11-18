Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
18.11.2025 21:45 – FT 2 : 2
Турция
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 23:46 | Обновлено 19 ноября 2025, 00:14
Сенсация без мотивации. Сборные Испании и Турции сыграли вничью

Сборная Испании не сумела завершить квалификацию со стопроцентным результатом

Сенсация без мотивации. Сборные Испании и Турции сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Испании и Турции провели поединок в рамках квалификации чемпионата мира. «Фурия роха» возглавляла турнирную таблицу, опережая команду Винченцо Монтеллы на три очка. И для того, чтобы сместить соперников с первой позиции, турки должны были их обыгрывать с разницей в семь мячей. Естественно, такая задача для Турции была непосильна, и тренерский штаб Монтеллы выставил на матч далеко не основной состав.

Испанцы активно начали поединок и быстро реализовали свое преимущество. Кукурелья сделал точную передачу на Ольмо, который нанес точный удар.

Хозяева поля владели тотальным преимуществом и вполне могли увеличить разрыв в счете. Дважды был близок к успеху все тот же Ольмо, но после ударов соперника свою команду выручал Байындыр. Турки атаковали редко, но перед перерывом неожиданно сравняли результат. Первый же угловой у ворот сборной Испании завершился точным ударом Гюля.

Гости активно начали вторую половину встречи, создав несколько опасных моментов у ворот сборной Испании. А точный удар Эзджана в угол заставил капитулировать Симона. Впрочем, испанцам не понадобилось много времени для того, чтобы сравнять счет. Демирал выручил свою команду после удара Пино, но Оярсабаль добил мяч в ворота.

В дальнейшем испанцы больше атаковали, а турки отвечали контрвыпадами. В компенсированное время отличная реакция Байындыра не позволила отличиться Баэне.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Испания стала участницей чемпионата мира, а Турция в плей-офф поборется за путевку на мундиаль.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира. Квалификация. Группа Е.

Испания – Турция – 2:2

Голы: Ольмо (4), Оярсабаль (62) – Гюль (42), Эзджан (54)

Предупреждения: Баэна (68) – Гюль (12), Эзджан (76), Демирал (80), Эскихеллач (89), Байындыр (94)

Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Мерино (Торрес, 46), Гарсия, Руис (Форнальс, 83), Пино (Баэна, 63), Оярсабаль (Саму, 63), Ольмо (Лопес, 74)

Турция: Байындыр, Челик, Демирал (Акчичек, 83), Акайдин, Сеюнджю, Кадиоглу (Эскихеллач, 78), Кахведжи (Сари, 69), Эзджан (Каразор, 78), Кекчю, Йылмаз, Гюль (Мюлдюр, 69)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Ла-Картуха» (Севилья, Испания)

ИСПАНИЯ – ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

pol-55
Який важливий гол для турків в кінці1го тайму,до цього один хілий удар і купа нагод в іспанців,а 2й тайм турки грали вже сміливо,простріли Куку привели до обох голів.Лев матчу воротар турків.
