Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
18.11.2025 21:45 – 18 1 : 0
Турция
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 21:43 | Обновлено 18 ноября 2025, 22:06
Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира чемпионата мира

Коллаж Sport.ua

Во вторник, 18 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Турции. Матч пройдет в Севильи на стадионе «Ла-Картуха», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эти команды возглавляют группу Е: испанцы опережают турков на три очка. Для того, чтобы опередить соперников в турнирной таблице, Турции нужно обыграть «Фурию роху» с разницей в 7 мячей. В первом противостоянии текущей квалификации сборная Испании обыграла турков со счетом 6:0. На прошлой неделе испанцы разгромили Грузию (4:0), а команда Винченцо Монтеллы обыграла Болгарию (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Испания
18 ноября 2025 -
21:45
Турция
сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу текстовая трансляция ЧМ-2026 по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
