Во вторник, 18 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Турции. Матч пройдет в Севильи на стадионе «Ла-Картуха», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эти команды возглавляют группу Е: испанцы опережают турков на три очка. Для того, чтобы опередить соперников в турнирной таблице, Турции нужно обыграть «Фурию роху» с разницей в 7 мячей. В первом противостоянии текущей квалификации сборная Испании обыграла турков со счетом 6:0. На прошлой неделе испанцы разгромили Грузию (4:0), а команда Винченцо Монтеллы обыграла Болгарию (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.