Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
18.11.2025 21:45 - : -
Турция
Чемпионат мира
Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 18 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

18 ноября на Картуха пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Испании встретится со сборной Турции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда всегда рассматривалась как футбольный гранд. А такого доминирования, как она устроила в 2008-2012, мало кто добивался. Другое дело, что после таких классных результатов пришло время затяжной стагнации. По сути, из нее вывел только де ла Фуэнте, сразу взяв победу в Лиге Наций, а прошлым летом прибавил солидную победу на Евро. Но потом уже была и осечка. В финале следующей Лиге Наций, выигрывая по ходу, фаворит в итоге по пенальти уступил Португалии.

С другой стороны, эта осечка получилась полезной. По крайней мере, осенью, даже несмотря на все фокусы проспекта, Ямаля, для которого футбол будто отошел в сторону, сборная только выигрывала, причем еще и не пропуская. Только формально интрига вокруг того, кто займет первое место, продержалась до ноября. С Грузией, уже к исходу получаса забив трижды и закончив в итоге 4:0, застолбили лидерство в квартете за собой окончательно - ну не пропустят дома в крайнем туре полтора десятка голов!

Турция

Сборная неровно выступала в прошлом отборе, и в итоге решились на тренерскую ротацию. Новым наставником стал Монтелла, что до этого удачно поработал в стране на клубном уровне. И прекрасно проявил себя в новом амплуа: сразу вывел на Евро, где потом при ярком футболе дошел до четвертьфинала. И в Лиге Наций, пусть и не напрямую, а через стыковые мартовские поединки, поднял подопечных в дивизион А.

В группе квалификации команда имеет понятный статус: явно слабее фаворита и точно сильнее всех остальных. С испанцами были унизительные 0:6 дома, но в других матчах получалось брать победы. Не только над явно слабыми болгарами, но, дважды, против не лишенных амбиций и класса грузин. В прошлом туре, снова играя с Десподовым и компанией, прагматично забив по голу в каждом из таймов, закончили уверенными 2:0.

Статистика личных встреч

Все пять последних очных поединков выигрывали испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости чем-то озадачат фаворита. Тут ждем победы подопечных де ла Фуэнте с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,67).

Испания
18 ноября 2025 -
21:45
Турция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
