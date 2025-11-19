18 ноября сборная Испании не сумела переиграть команду Турции в матче квалификации чемпионата мира в группе E.

Поединок завершился со счетом 2:2. Команды сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье.

Испания впервые за шесть поединков отбора не только потеряла очки, но и пропустила.

Результат этой встречи имел бы значение только в том случае, если бы Турция победила подопечных Луиса де ла Фуэнте с разницей в семь голов.

А так Испания стала первой в квартете с 16 очками и отправится напрямую на мундиаль, а турки, которые заняли итоговую вторую позицию с 13 пунктами, весной поборются в плей-офф квалификации.

Квалификация ЧМ-2026. Группа E, 18 ноября

Испания – Турция – 2:2

Голы: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 – Гюль, 42, Озджан, 54

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Ольмо, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Гюль, 42 мин.

ГОЛ! 1:2 Озджан, 54 мин.

ГОЛ! 2:2 Оярсабаль, 62 мин.