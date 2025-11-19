Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания – Турция – 2:2. Сенсационная и безразличная ничья. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
18.11.2025 21:45 – FT 2 : 2
Турция
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 02:04 |
58
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе E

Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября сборная Испании не сумела переиграть команду Турции в матче квалификации чемпионата мира в группе E.

Поединок завершился со счетом 2:2. Команды сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания впервые за шесть поединков отбора не только потеряла очки, но и пропустила.

Результат этой встречи имел бы значение только в том случае, если бы Турция победила подопечных Луиса де ла Фуэнте с разницей в семь голов.

А так Испания стала первой в квартете с 16 очками и отправится напрямую на мундиаль, а турки, которые заняли итоговую вторую позицию с 13 пунктами, весной поборются в плей-офф квалификации.

Квалификация ЧМ-2026. Группа E, 18 ноября

Испания – Турция – 2:2

Голы: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 – Гюль, 42, Озджан, 54

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Ольмо, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Гюль, 42 мин.

ГОЛ! 1:2 Озджан, 54 мин.

ГОЛ! 2:2 Оярсабаль, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Салих Озкан (Турция), асcист Оркун Кёкчю.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Гюль (Турция), асcист Оркун Кёкчю.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания), асcист Марк Кукурелья.
Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов
Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд
Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов
Микель Оярсабаль Дани Ольмо видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
