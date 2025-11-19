Испания – Турция – 2:2. Сенсационная и безразличная ничья. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе E
18 ноября сборная Испании не сумела переиграть команду Турции в матче квалификации чемпионата мира в группе E.
Поединок завершился со счетом 2:2. Команды сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Испания впервые за шесть поединков отбора не только потеряла очки, но и пропустила.
Результат этой встречи имел бы значение только в том случае, если бы Турция победила подопечных Луиса де ла Фуэнте с разницей в семь голов.
А так Испания стала первой в квартете с 16 очками и отправится напрямую на мундиаль, а турки, которые заняли итоговую вторую позицию с 13 пунктами, весной поборются в плей-офф квалификации.
Квалификация ЧМ-2026. Группа E, 18 ноября
Испания – Турция – 2:2
Голы: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 – Гюль, 42, Озджан, 54
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Ольмо, 4 мин.
ГОЛ! 1:1 Гюль, 42 мин.
ГОЛ! 1:2 Озджан, 54 мин.
ГОЛ! 2:2 Оярсабаль, 62 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонцы отказались продавать украинца
Виктор похвалил Анатолия Трубина