«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на слухи о своем нежелании играть за национальную сборную Украины:

«Учитывая, что в последнее время распространяют не то что ложную, а просто выдуманную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются запятнать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.

Прежде чем распространять любую информацию, уважаемые журналисты, убедитесь в ее правдивости. Кто-то из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную, или от главного тренера?! Ответ – «нет», потому что это априори невозможно – даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то что сказать такое.

Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость – представлять цвета нашей страны. Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. Так с чего же им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное – команда и результат?

Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучшим для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать. Статьи, которые были опубликованы, – это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают такого рода публикации или заявления, – это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности. Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и развязывания между нами конфликтов, считаю неправильным. Всем мира, и Слава Украине!»