Швейцария получила путевку на ЧМ, Швеция заработала первые очки с Поттером
В группе B состоялось два матча квалификации чемпионата мира
Во вторник, 18 ноября, состоялось два матча квалификации чемпионата мира в группе B.
Оба поединка стартовали в 21:45 по киевскому времени.
Косово и Швейцария сыграли вничью
Швеция заработала свои первые очки при Грэме Поттере – ничья с командой Словении.
Швейцария с 14-ю очками заняла первое место и получила прямую путевку на ЧМ. Косово со второй позиции отравится в плей-офф квалификации, как и Швеция, которая хоть и стала последней, но благодаря успехам в Лиге наций испытает свои силы в матчах на вылет.
Турнирная таблица:
Квалификация чемпионата мира. Группа B
Косово – Швейцария – 1:1
Голы: Муслия, 74 – Варгас, 47
Фото матча:
Швеция – Словения – 1:1
Голы: Лундгрен, 87 – Елсник, 64
Фото матча:
