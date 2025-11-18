Швейцария получила путевку на ЧМ, Швеция заработала первые очки с Поттером

Во вторник, 18 ноября, состоялось два матча квалификации чемпионата мира в группе B.

Оба поединка стартовали в 21:45 по киевскому времени.

Косово и Швейцария сыграли вничью

Швеция заработала свои первые очки при Грэме Поттере – ничья с командой Словении.

Швейцария с 14-ю очками заняла первое место и получила прямую путевку на ЧМ. Косово со второй позиции отравится в плей-офф квалификации, как и Швеция, которая хоть и стала последней, но благодаря успехам в Лиге наций испытает свои силы в матчах на вылет.

Турнирная таблица:

Квалификация чемпионата мира. Группа B

Косово – Швейцария – 1:1

Голы: Муслия, 74 – Варгас, 47

Фото матча:

Швеция – Словения – 1:1

Голы: Лундгрен, 87 – Елсник, 64

Фото матча:

