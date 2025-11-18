Швейцария получила путевку на ЧМ, Швеция заработала первые очки с Поттером

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Швеция
18.11.2025 21:45 – FT 1 : 1
Словения
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 23:56 | Обновлено 19 ноября 2025, 00:07
202
0

В группе B состоялось два матча квалификации чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Швейцарии

Во вторник, 18 ноября, состоялось два матча квалификации чемпионата мира в группе B.

Оба поединка стартовали в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Косово и Швейцария сыграли вничью

Швеция заработала свои первые очки при Грэме Поттере – ничья с командой Словении.

Швейцария с 14-ю очками заняла первое место и получила прямую путевку на ЧМ. Косово со второй позиции отравится в плей-офф квалификации, как и Швеция, которая хоть и стала последней, но благодаря успехам в Лиге наций испытает свои силы в матчах на вылет.

Турнирная таблица:

Квалификация чемпионата мира. Группа B

Косово – Швейцария – 1:1

Голы: Муслия, 74 – Варгас, 47

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Швеция – Словения – 1:1

Голы: Лундгрен, 87 – Елсник, 64

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
сборная Швейцарии по футболу сборная Косова по футболу сборная Швеции по футболу сборная Словении по футболу ЧМ-2026 по футболу Рубен Варгас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Сообщить об ошибке

