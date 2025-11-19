Матч между Швецией и Словенией завершился ничьей (1:1), что стало закономерным результатом для обеих команд, которые провалили отбор на чемпионат мира. Словения завершила квалификацию без побед (впервые в истории), а Швеция, набрав всего два очка – оба против словенцев, также не одержала ни одной победы.

Для Швеции этот матч стал частью подготовки к мартовскому плей-офф ЧМ-2026, куда скандинавы попали благодаря успехам в Лиге наций. Новый главный тренер Грэм Поттер столкнулся с серьезными кадровыми проблемами: травмы лидеров (Исак, Эланга и др.) и необходимость сохранить игроков без дисквалификаций перед плей-офф.

На фоне ослабленного состава Швеции Словения выглядела интереснее, но низкий уровень реализации был очевиден. На 64-й минуте словенцы вышли вперёд благодаря голу Элсника, который стал следствием грубой ошибки шведского защитника.

Швеция избежала поражения только на 87-й минуте: после розыгрыша штрафного Лундгрен сравнял счёт (1:1). Эта ничья позволила Швеции прервать серию из четырёх поражений подряд.

Квалификация ЧМ-2026. Группа B, 18 ноября

Швеция – Словения 1:1

Голы: Лундгрен, 87 – Элсник, 64