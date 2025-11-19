Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Швеция – Словения – 1:1. Битва двух неудачников. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Швеция
18.11.2025 21:45 – FT 1 : 1
Словения
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 03:15 | Обновлено 19 ноября 2025, 03:36
Швеция – Словения – 1:1. Битва двух неудачников. Видео голов и обзор матча

Матч не имевший турнирного значения

Getty Images/Global Images Ukraine.

Матч между Швецией и Словенией завершился ничьей (1:1), что стало закономерным результатом для обеих команд, которые провалили отбор на чемпионат мира. Словения завершила квалификацию без побед (впервые в истории), а Швеция, набрав всего два очка – оба против словенцев, также не одержала ни одной победы.

Для Швеции этот матч стал частью подготовки к мартовскому плей-офф ЧМ-2026, куда скандинавы попали благодаря успехам в Лиге наций. Новый главный тренер Грэм Поттер столкнулся с серьезными кадровыми проблемами: травмы лидеров (Исак, Эланга и др.) и необходимость сохранить игроков без дисквалификаций перед плей-офф.

На фоне ослабленного состава Швеции Словения выглядела интереснее, но низкий уровень реализации был очевиден. На 64-й минуте словенцы вышли вперёд благодаря голу Элсника, который стал следствием грубой ошибки шведского защитника.

Швеция избежала поражения только на 87-й минуте: после розыгрыша штрафного Лундгрен сравнял счёт (1:1). Эта ничья позволила Швеции прервать серию из четырёх поражений подряд.

Квалификация ЧМ-2026. Группа B, 18 ноября
Швеция – Словения 1:1
Голы: Лундгрен, 87 – Элсник, 64

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Gustav Lundgren (Швеция), асcист Густав Лагербильке.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Тими Элшник (Словения), асcист Андраж Шпорар.
сборная Швеции по футболу сборная Словении по футболу ЧМ-2026 по футболу Александер Исак Грэм Поттер видео голов и обзор
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
