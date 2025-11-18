Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Швеция – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Швеция
18.11.2025 21:45 - : -
Словения
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 15:53 |
Швеция – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 18 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

18 ноября на Строуберри Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Швеции встретится со сборной Словении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швеция

Команда после поражения Украине в 1/8 финала на Евро-2020 долго не могла прийти в себя. Казалось, что при Даль-Томассоне, в прошлом году, наконец-то начало получаться. По крайней мере, в формате Лиги Наций. И от квалификации, с таким набором соперником, ждали борьбы за первое место и нахождения как минимум на втором, особенно при наличии таких звезд в атаке, как Исак с Дьекерешем. Но за сентябрь-октябрь получилось набрать всего одно очко, и датский специалист был уволен.

Тренерский пост отдали другому иностранцу, тоже успешно поработавшему тут когда-то в клубном формате - Грэму Поттеру. Англичанин дебютировал матчем против лидера квартета, Швейцарии. И все, что можно занести в актив, это гол престижа: фавориту проиграли со счетом 1:4.

Словения

Сборная долго не могла пробиться на итоговые турниры, в том числе из-за поражения в стыковых матчах, которые были в свое время ее козырем. В том числе реванш за давнее поражение имени Шовковского взяла и Украина. Но в 2024-м году получилось пробиться на Евро, а уже на нем - выйти в плей-офф, где Португалии уступили только в послематчевых пенальти.

От нынешнего отбора болельщики ждали не меньше, чем их коллеги из Скандинавии. Но футболисты увязли в ничьих, не выиграв ни разу, а Швейцарии и вовсе проиграли, причем 0:3. Последним шансом был прошлый тур. С Косово ничего толком не получилось даже дома: пропустив дважды, проиграли. Так что нынешний поединок превращается в сугубую формальность - нужно думать, как правильно поработать над ошибками.

Статистика личных встреч

Всего провели пять очных матчей. Дважды выигрывали шведы, еще в трех случаях, в том числе в обоих последних, были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы практически уверенны в победе хозяев. Но обе команды остались без ключевых бомбардиров, да и без турнирной мотивации. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).

Швеция
18 ноября 2025 -
21:45
Словения
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
