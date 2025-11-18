Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Испания
18 ноября 2025, 11:40 | Обновлено 18 ноября 2025, 12:06
Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным

Нежелание приезжать в сборную без гарантий места в основе – это уже очевидный перебор…

Getty Images/Global Images Ukraine

Давайте оговоримся сразу: этот текст специально выходит уже после заключительных матчей национальной сборной Украины в рамках групповой стадии квалификационного турнира на ЧМ-2026, хотя и напрямую связан с кадровой ситуацией в стане «сине-желтых». Почему так? Да чтобы ни у кого в голове даже не возникало мыслей или претензий, что журналисты своими материалами якобы расшатывают ситуацию в сборной или нечто подобное. Вообще, сами по себе такие претензии, мягко говоря, неправильны, ибо журналисты просто делают свою работу и не должны оглядываться на футболистов, которые, в свою очередь, также должны просто делать свою работу – на поле. Но уж лучше перестрахуемся…

Что ж, после весьма продолжительного вступления, перейдем непосредственно к главному – на ноябрьские матчи тренерский штаб сборной Украины вновь не вызвал 26-летнего голкипера «Реала» Андрея Лунина. При этом, о каких-либо проблемах со здоровьем у вратаря не сообщал ни мадридский клуб, ни официальные источники Украинской ассоциации футбола, а потому решение Реброва было подкреплено какой-то абсолютно иной логикой, а не вероятными повреждениями Лунина.

Неудивительно, что в прессе почти сразу же появилась информация о том, почему Лунин отсутствует в сборной. По версии коллеги Тищенко, невызов голкипера «Реала» в национальную команду на матчи против Франции и Исландии связан с тем, что Лунин просто не хочет приезжать в стан «сине-желтых» без гарантий получения места в стартовом составе. А так как основным вратарем сборной Украины в настоящий момент безапелляционно является страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин, то говорить о каких-то реальных перспективах Лунина получить заветную игровую практику хотя бы в сборной вряд ли стоит. Вот и не приехал он, потому что не хочет мотаться по Европе впустую, тратя силы и нервы – так получается…

Свой последний по состоянию на текущий момент матч за сборную Украины Андрей Лунин провел еще 10 июня нынешнего года на товарищеском турнире в Канаде против сборной Новой Зеландии (2:1). После того голкипер «Реала» пропустил абсолютно весь отбор на ЧМ-2026, отсутствуя в заявке сборной как в сентябре, так и в октябре, и ноябре.

Интересно, что в сентябре Лунина сперва вызвали, но затем оперативно сообщили, что у голкипера какое-то повреждение, характер и степень серьезности которого так и не стал известен широкой общественности, из-за чего в ряды национальной команды оперативно был довызван Георгий Бущан, тогда еще как представитель саудовского «Аль-Шабаба». В итоге 5 сентября Украина сыграла против Франции (0:2), а 9 сентября провела поединок против Азербайджана (1:1) без Лунина в заявке, однако уже 13 сентября якобы травмированный ранее Андрей как ни в чем не бывало присутствовал на скамейке запасных «Реала» в календарном поединке испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:1).

Уже в октябре фамилия Лунина изначально отсутствовала в списке вызванных Сергеем Ребровым в национальную команду. И тогда же отечественные блогеры Игорь Цыганык и Игорь Бурбас проинформировали о проблемах между тренерским штабом и вратарем «Реала» – дескать, второй не хочет присутствовать в сборной просто ради того, чтобы быть на скамейке запасных, а Ребров устал от постоянных поисков причин со стороны Лунина уехать досрочно.

Собственно, сейчас, в ноябре, эта ситуация лишь повторилась. Единственное, что она дала понять нам нового – это то, что никакой случайности в октябре не было, да и в сентябре, судя по всему, стороны хотели просто мирно «замести следы», надеясь, что в будущем все как-то само собой рассосется и вернется к прежнему, адекватному, состоянию дел. Не вернулось…

Так что же происходит с Андреем Луниным, который успел сыграть 16 матчей за национальную сборную Украины, но теперь, судя по всему, вдруг запросил едва ли не особое к себе отношение, иначе проявил полную утрату мотивации присутствовать в главной команде страны?

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ответ на этот вопрос достаточно прост – это банальный синдром резервиста. Да не простого резервиста, а резервиста элитного, представляющего самый настоящий топ-клуб, очевидно, самый успешный в истории мирового футбола. В мадридском «Реале», на контракте в котором Лунин находится с 2018 года, украинец за семь с лишним лет провел только 62 матча. Причем, давайте будем честными: играл Андрей в основном лишь тогда, когда были проблемы со здоровьем у безусловного № 1 «бланкос» последних семи с лишним лет Тибо Куртуа. Как только бельгиец демонстрировал готовность и нужные кондиции, чтобы сыграть, тренеры «Реала» моментально возвращали его в строй, примером чего является даже финал Лиги чемпионов-2023/24, которую Куртуа пропустил полностью, побывав на скамейке запасных лишь на полуфинальной стадии, но на решающий матч оказался в рамке, в то время как Лунин – на «банке».

В текущем сезоне Лунин не провел за «Реал» ни одного официального матча, хотя на дворе уже почти декабрь! Сейчас не спешите читать далее, а просто несколько секунд вдумайтесь в этот факт: за три месяца в клубе уровня «Реала», где количество поединков привычно просто зашкаливает, Андрея так ни разу на поле и не выпустили… Показательно с точки зрения доверия от Хаби Алонсо? Более чем. Обидно? Пожалуй…

Неудивительно, что в целом Лунин нынче пребывает в не самом лучшем расположении духа. Однако предпринимать какие-то шаги против Хаби Алонсо или «Реала» вратарь вряд ли способен, будучи связанным по рукам и ногам контрактом с «бланкос» – клубом, который имеет абсолютно все юридические возможности, чтобы при малейшем нарушении трудового соглашения «скрутить в бараний рог» любого из своих футболистов-нарушителей с умопомрачительной быстротой. Поэтому там, в Мадриде, у Лунина только и остается, что проявлять свое недовольство непублично – через колонки новостей в тамошней желтой прессе.

Другое дело – сборная Украины. Здесь у футболистов нет никаких контрактов и обязательств приезжать по факсу из УАФ. Если не сильно-то и хочется, всегда можно то ли придумать, то ли додумать какое-то обстоятельство, мешающее приезду в национальную команду.

Очевидно, что в какой-то момент для Лунина сборная Украины показалась идеальным местом и площадкой, где он мог бы доказать неправоту Хаби Алонсо и продемонстрировать свои качества на поле. Однако очень быстро оказалось, что подобный ход мыслей был лишь «розовыми мечтами» голкипера «Реала». Коуч «сине-желтых» Сергей Ребров не видел никаких оснований садить на лавку Анатолия Трубина, имеющего регулярную практику в составе «Бенфики», в том числе и в Лиге чемпионов, чтобы поставить в основу резервиста, пускай и элитного, из топ-клуба, который свой последний официальный матч на клубном уровне проводил аж 24 мая, да и то уже в рамках фактического доигрывания «Реалом» сезона в испанской Ла Лиге.

Логика Лунина банально не сошлась с логикой Реброва и здравым смыслом. Вратарь посчитал, что сборная неизменно должна стать для него местом получения игровой практики, которой он напрочь лишен в своем клубе. Однако такое не работает на более менее высоком уровне. Это в какой-то условной сборной из Лиги D Лиги наций запасной вратарь «Реала» может претендовать на место в основе национальной команды только потому, что он представляет такой клуб как «бланкос». В Украине, к счастью, есть голкиперы топ-уровня и без Лунина – тот же Трубин, который в мастерстве точно не уступает представителю «Реала». Поэтому банально «качать права» в сборной не получится. К счастью, для наших игровых перспектив и возможностей.

Можно ли понять Лунина? В какой-то степени, да. Действительно непросто, когда твоя усердная работа не находит должной степени оценки у непосредственного руководства. Лунин уже много лет пытается выбиться из-за спины Куртуа, но это у него никак не получается и на этом фоне вратарь вполне может начать выдавать какие-то нелогичные, на первый взгляд, решения вроде нежелания ехать в сборную Украины без гарантий игровой практики.

С другой стороны, которая однозначно перевешивает всю предыдущую аргументацию в защиту Лунина, мы ведем речь о профессиональном футболе. Здесь за все платятся деньги, а потому свою работу Андрей в «Реале» уж точно делает не просто так, не за миску супа или пару ложек вареников со сметаной. И мировой футбол знает массу вратарей-резервистов, которые провели всю свою карьеру за спиной коллег, которым посчастливилось стать звездами первой величины, как Тибо Куртуа. В то же время мировой футбол знает немало случаев, когда амбициозные вратари уходили из своих клубов, когда понимали, что будут сидеть там долгие годы за спиной у безоговорочных № 1. И Лунин имел такую возможность, но выбрал иной путь, продлевая контракт с «Реалом»…

И это мы еще на затрагиваем моральный и патриотический факторы, о которых в условиях войны также нельзя не говорить. Каким образом, постоянно живя в Испании, можно отказываться ехать в лагерь сборной Украины, куда тебя приглашают, руководствуясь лишь своими «шкурными» интересами? Как можно ставить условия де-факто своей стране, не имея силы воли и шансов делать подобное в своем клубе? Как можно отказываться представлять свою страну на футбольном поле во время войны, когда другие твои соотечественники в это время воюют за существование этой страны с русскими захватчиками?

Подобных вопросов здесь можно задать очень много, но все они останутся без ответа. Точнее, на совести самого Андрея Лунина. Рано или поздно он все равно вернется то ли в сборную Украины, то ли просто на территорию нашей страны, и там его обязательно спросят о нынешней ситуации и причинах неприезда в стан «сине-желтых». И в этой ситуации, в отличие от футбольного поля, где возможен любой результат, Андрей Лунин, кажется, проиграл уже, еще до того момента, как даже (если?) попытался что-либо объяснить. Просто есть ситуации, когда слова не нужны, ими точно уж ничего не исправишь…












