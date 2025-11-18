Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бельгия отправляется на мундиаль, Уэльс уничтожил Северную Македонию
ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
18.11.2025 21:45 – FT 7 : 1
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 19 ноября 2025, 00:05
342
0

Бельгия отправляется на мундиаль, Уэльс уничтожил Северную Македонию

В группе J состоялось два матча

18 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 19 ноября 2025, 00:05
342
0
Бельгия отправляется на мундиаль, Уэльс уничтожил Северную Македонию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бельгии

Во вторник, 18 ноября, состоялось два матча квалификации чемпионата мира в группе J.

Оба поединка стартовали в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бельгия в родных стенах не оставила шансов Лихтенштейну, добыв уверенную победу со счетом 7:0.

Уэльс дома разгромил Северную Македонию со счетом 7:1 и заняла вторую строчку.

Бельгия с 18 очками выиграла группу и получила прямую путевку на чемпионат мира.

Уэльс отправился в плей-офф квалификации со второй позиции. Северная Македония благодаря успешным выступлениям в Лиге наций также испытает свои силы в матчах на вылет, где потенциально может стать соперницей Украины.

Уэльс при жеребьевке будет во второй корзине, а Северная Македония – в четвертой.

Турнирная таблица:

Квалификаций чемпионата мира. Группа J. 8-й тур

Бельгия – Лихтенштейн – 7:0

Голы: Ванакен, 3, Доку, 34, 41, Мехеле, 52, Салемакерс, 55, Де Кетеларе, 57, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Уэльс – Северная Македония – 7:1

Голы: Уилсон, 18 (пенальти), 75, 81 (пенальти), Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Бродхед, 88 – Миовски, 23

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
сборная Бельгии по футболу сборная Северной Македонии по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Лихтенштейна по футболу ЧМ-2026 по футболу Жереми Доку Ханс Ванакен Брэндон Мехеле Шарль де Кетеларе Гарри Уилсон Дэвид Брукс Даниэль Джеймс Боян Миовски Нейтан Бродхед
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
