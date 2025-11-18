Бельгия отправляется на мундиаль, Уэльс уничтожил Северную Македонию
В группе J состоялось два матча
Во вторник, 18 ноября, состоялось два матча квалификации чемпионата мира в группе J.
Оба поединка стартовали в 21:45 по киевскому времени.
Бельгия в родных стенах не оставила шансов Лихтенштейну, добыв уверенную победу со счетом 7:0.
Уэльс дома разгромил Северную Македонию со счетом 7:1 и заняла вторую строчку.
Бельгия с 18 очками выиграла группу и получила прямую путевку на чемпионат мира.
Уэльс отправился в плей-офф квалификации со второй позиции. Северная Македония благодаря успешным выступлениям в Лиге наций также испытает свои силы в матчах на вылет, где потенциально может стать соперницей Украины.
Уэльс при жеребьевке будет во второй корзине, а Северная Македония – в четвертой.
Турнирная таблица:
Квалификаций чемпионата мира. Группа J. 8-й тур
Бельгия – Лихтенштейн – 7:0
Голы: Ванакен, 3, Доку, 34, 41, Мехеле, 52, Салемакерс, 55, Де Кетеларе, 57, 59
Фото матча:
Уэльс – Северная Македония – 7:1
Голы: Уилсон, 18 (пенальти), 75, 81 (пенальти), Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Бродхед, 88 – Миовски, 23
Фото матча:
