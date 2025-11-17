Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Уэльса и Северной Македонии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Уэльс

Коллектив в последнее время демонстрирует неплохие результаты. В Лиге наций валлийцы набрали 12 баллов за 6 поединков с Турцией, Исландией и Черногорией и заняли 1-е место собственной группы. Это позволило Уэльсу обеспечить себе место в плей-офф квалификации на ЧМ и выйти в дивизион А Лиги наций.

За 7 поединков текущей квалификации валлийцы завоевали 14 очков – столько же у Северной Македонии, которая занимает 2-ю строчку. Результат грядущего матча для «драконов» не слишком важен (разве Бельгия, расстояние от которой составляет 2 балла, умудрится проиграть Лихтенштейну), он решит только корзину, в которой сборная будет находиться во время жеребьевки квалификации.

Северная Македония

Македонцы также могут похвастаться своими успехами в Лиге наций. В прошлом году команда за 6 игр против Армении, Фарерских островов и Латвии набрала 16 очков и заняла 1-е место. Как и в случае с Уэльсом, для Македонии такой результат принес не только повышение в дивизионе (правда в ее случае в дивизион В), но и право сыграть в плей-офф отбора ЧМ.

На текущей квалификации македонцы также набрали 14 зачетных пунктов, а расстояние от возглавляющей группу Бельгии составляет 2 балла.

Личные встречи

Статистика противостояний между командами очень равна – в 2013 году в рамках квалификации на ЧМ каждый коллектив одержал по 1 победе, а поединок 1-го круга текущего отбора завершился вничью 1:1.

Интересные факты

За 7 игр текущей квалификации Северная Македония пропустила всего 3 гола.

В 3/5 последних официальных поединках Уэльс смог сохранить ворота сухими, но в остальных 2-х пропустил 8 мячей.

Беспроигрышная выездная серия Северной Македонии продолжается уже 6 официальных игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.64.