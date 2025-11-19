Уэльс – Северная Македония – 7:1. Большой разгром. Видео голов и обзор

18 ноября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Уэльса на домашней арене в Кардиффе разгромила команду Северной Македонии (7:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды будут играть в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Уэльс попал во 2-ю корзину для жеребьевки, а Северная Македония как победитель группы Лиги наций – в 4-й корзине

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября

21:45. Уэльс – Северная Македония – 7:1

Голы: Уилсон, 18 (пен), 75, 81 (пен), Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Бродхед, 88 – Миовски, 23

Видео голов и обзор матча