Уэльс – Северная Македония – 7:1. Большой разгром. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
18 ноября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Уэльса на домашней арене в Кардиффе разгромила команду Северной Македонии (7:1).
Обе команды будут играть в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Уэльс попал во 2-ю корзину для жеребьевки, а Северная Македония как победитель группы Лиги наций – в 4-й корзине
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября
21:45. Уэльс – Северная Македония – 7:1
Голы: Уилсон, 18 (пен), 75, 81 (пен), Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Бродхед, 88 – Миовски, 23
Видео голов и обзор матча
События матча
