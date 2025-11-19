Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уэльс – Северная Македония – 7:1. Большой разгром. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
18.11.2025 21:45 – FT 7 : 1
Северная Македония
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 02:59 | Обновлено 19 ноября 2025, 03:09
Уэльс – Северная Македония – 7:1. Большой разгром. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Уэльс – Северная Македония – 7:1. Большой разгром. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Уэльса на домашней арене в Кардиффе разгромила команду Северной Македонии (7:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды будут играть в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Уэльс попал во 2-ю корзину для жеребьевки, а Северная Македония как победитель группы Лиги наций – в 4-й корзине

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября

21:45. Уэльс – Северная Македония – 7:1

Голы: Уилсон, 18 (пен), 75, 81 (пен), Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Бродхед, 88 – Миовски, 23

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Нейтан Бродхед (Уэльс), асcист Исаак Дэвис.
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс), асcист Гарри Уилсон.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония), асcист Дарко Велкоски.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Уэльс), асcист Бреннан Джонсон.
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
сборная Уэльса по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Гарри Уилсон Дэвид Брукс сборная Северной Македонии по футболу Даниэль Джеймс Нейтан Бродхед Боян Миовски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
